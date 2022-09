Les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan se sont réunis de façon spectaculaire hier en hommage à la reine.

Les frères ont mis de côté leurs différences alors que les quatre fleurs inspectées à l’extérieur du château de Windsor.

Une source royale a déclaré: “C’était une importante démonstration d’unité pour la reine.”

La branche d’olivier de William a été livrée et acceptée moins d’une heure avant que les “Fab Four” ne se rassemblent devant le château de Windsor.

Seuls William et Kate – nouvellement nommés prince et princesse de Galles – devaient rencontrer le public à partir de 16h30.

Mais le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan.

Les frères avaient à peine parlé pendant 2 ans et demi après le départ des Sussex pour les États-Unis.

Et c’était la première fois que les couples étaient vus en public en tant que quatuor depuis le Jour du Commonwealth en mars 2020.

Hier, des foules choquées ont applaudi Harry, 37 ans, et il n’y a pas eu de huées pour lui ou Meghan après que le quatuor se soit lancé sur la longue marche.

Une source senior du palais a déclaré: «Le prince de Galles a invité le duc et la duchesse de Sussex à se joindre à lui et à la princesse de Galles plus tôt.

“Le prince de Galles a pensé que c’était une importante démonstration d’unité pour la reine à un moment incroyablement difficile pour la famille.”

Mais il est entendu que les blessures du passé n’ont pas complètement cicatrisé et que le bain de foule était plutôt une trêve temporaire.

La sympathisante Winnie Davidge, 13 ans, de Godalming, Surrey, a demandé à Harry: “La reine vous manque-t-elle?” Il a répondu : « Le château semble si calme. Vous pouvez sentir sa présence dans chaque pièce.

Harry a dit aux autres dans la foule que c’était “un endroit isolé là-haut maintenant sans elle”.

Banita Ranow, 28 ans, a déclaré avoir entendu Kate raconter aux enfants à côté d’elle ce que son plus jeune fils Louis, quatre ans, avait dit à propos de la mort de la reine.

Elle a dit que Kate leur avait dit: “Louis a dit qu’au moins mamie est avec son arrière-grand-père (Philip) maintenant.”

Mme Ranow a déclaré que Kate “gonflait” alors qu’elle parlait aux enfants.

Sa mère Baljinder Ranow, 64 ans, a déclaré: «Je me sentais tellement émue. La reine aurait adoré.

“J’espère juste qu’à l’avenir, ils resteront comme ça et que les frères se réuniront, et les familles.”

Les foules avaient fait la queue pendant des heures et s’étaient entassées à dix mètres de barrières dans l’espoir de voir la famille royale.

Le quatuor a d’abord semblé tendu alors qu’il tournait à gauche par la porte pour regarder les milliers de fleurs.

Alors que la foule applaudissait, Meghan, 41 ans, à l’air nerveux, tenait la main de Harry pour se rassurer.

Harry serra la main d’Emily Stamp, quatre ans, de Molesey, Surrey, perchée sur les épaules de sa tante Katherine Stamp.

Meghan a dit à la petite fille: “Merci, ma chérie.”

Maman Jacqui Carbery, 48 ans, de Bourne End, Bucks, qui a parlé à William, a déclaré: «Je lui ai dit que j’étais tellement désolée pour la perte de sa famille.

« Je lui ai dit que sa grand-mère était une femme tellement remarquable.

“Il m’a dit : ‘C’est difficile de mettre des mots sur ce qu’elle comptait pour moi et pour tout le monde’.”

Prince de la Paix

La nounou à la retraite Diane Bishop, 54 ans, de Twickenham, dans le sud-ouest de Londres, a déclaré: «Harry m’a demandé mon nom, ce qui m’a un peu gêné. Après avoir dit Diane, il a juste souri et ri.

“J’ai serré la main de Meghan et je lui ai demandé comment allaient les enfants.

“Elle a dit qu’ils allaient très bien. Les voir tous ensemble a été un tel choc. Mais j’espère que cela signifie qu’ils ont maintenant enterré la hache de guerre.”

À un moment donné, Kate a tendrement touché le dos de William, et Meghan a fait de même avec Harry alors qu’ils lisaient des notes sincères parmi les fleurs.

William a discuté cordialement avec Meghan et a semblé diriger les quatre en disant au revoir à la foule.

Il leur a dit : “Merci à tous, merci beaucoup.”