Le prince William a INTERDIT des assistants d’un briefing contre des membres de la famille après avoir vu l’impact des attaques médiatiques de Charles et Diana

Le PRINCE William a interdit aux assistants de briefer les membres de la famille après avoir constaté l’impact dévastateur des attaques médiatiques de ses parents Charles et Diana, surnommées la guerre du Pays de Galles.

Son stand a émergé alors qu’un documentaire de la BBC projeté ce soir explorait les relations de William et Harry avec les médias.

Le duc a ordonné à ses assistants de ne pas informer les autres membres de la famille Crédit : Reuters

Le documentaire de la BBC a exploré la relation des frères avec les médias Crédit : AFP

Le prince William ne voulait pas avoir une deuxième « guerre des Gallois » Crédit : Getty

Le premier épisode de The Princes And The Press – projeté ce soir – comprenait une interview avec l’auteur Omid Scobie, qui a été révélé avoir été informé par Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, pour son livre Finding Freedom.

Le documentaire alléguait des fuites dans la presse sur le mauvais comportement de Meghan envers le personnel provenait d’autres ménages royaux peu de temps après le mariage en 2018.

Scobie a allégué: «Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles de nombreuses histoires les plus dommageables et négatives sur Harry et Meghan, qui se sont retrouvées dans les pages de la presse, venaient d’autres ménages royaux ou d’autres aides royales ou courtisans. D’après ma propre expérience, c’est vrai.

Mais Peter Hunt, ancien correspondant royal de la BBC, a déclaré: « Cela ne s’est pas produit la majeure partie du temps où je faisais la famille royale. Vous devez supposer qu’ils ne l’auraient fait que s’ils avaient eu l’approbation de leur principe (membre de la famille royale).

Une source royale de haut rang a déclaré au Sun: «William a été clair dès le début que nous ne devions jamais informer et ne jamais rien dire sur quiconque dans les autres ménages. Il a vécu cela dans les années 90 avec ses parents pendant la guerre du Pays de Galles et ne veut plus jamais que cela se reproduise.

« Il est dans un bien meilleur endroit (avec la presse) que son frère. » Les assistants de la princesse Diana et du prince Charles ont eu une amère dispute publique lors de leur rupture et de leur divorce.

L’épisode d’hier soir n’a pas mentionné que la BBC avait été critiquée par William pour son interview en disgrâce de Martin Bashir Panorama avec Diana.

Le rapport de Lord Dyson a révélé que Bashir a falsifié des documents et a dupé Diana pour qu’elle fasse l’interview, puis la BBC a effectué une dissimulation.

Le républicain autoproclamé Amol Rajan s’est entretenu avec des journalistes et des commentateurs royaux pour son documentaire en deux parties.

Il dit que c’est « choquant » et « bizarre » et contient « le racisme, le sexisme » et « le briefing ou le contre-briefing ».

La reine, 95 ans, le prince Charles, 73 ans, et le prince William, 39 ans, menacent de cesser de coopérer avec la BBC à moins qu’elle ne supprime les allégations, affirmant que les patrons ont refusé de leur donner le droit de répondre ou de voir les images.

?? Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

Hier, The Sun a expliqué qu’ils étaient prêts à se plaindre auprès du régulateur Ofcom et à avoir des avocats en attente.

Dans une déclaration conjointe hier soir, Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House ont déclaré à la BBC : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources inconnues sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »