Le prince William a été tenu dans l’ignorance de l’interview d’Oprah avec la bombe d’Harry et Meghan

Le prince William a été tenu dans l’ignorance de l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, car il n’a pas parlé à son frère depuis « un certain temps », a-t-on appris hier soir.

On s’inquiète de plus en plus de ce que la duchesse de Sussex a révélé à l’animateur américain de l’émission de discussion – à qui on aurait dit que « rien n’était interdit » – car le couple n’a pas informé la famille royale du contenu de l’interview.

Winfrey et son équipe de production gardent un œil sur les révélations de Meghan, Harry apparaissant comme l’acte de soutien, après avoir filmé le couple dans leur maison de 11 millions de livres sterling en Californie il y a dix jours.

La BBC et ITV seraient toujours intéressées, ainsi que la chaîne Discovery, bien que des sources de la BBC aient déclaré qu’elle ne « sortirait pas son chéquier ». Harry et Meghan sont photographiés en 2019

Une source royale a déclaré: « Harry et William ne se sont pas parlés depuis un certain temps, et Meghan parler de leur relation ou de leurs relations avec la famille royale à Oprah n’aidera pas les choses. Les choses vont toujours mal entre eux, même s’ils veulent tous deux réparer ce lien fraternel.

«William ne sait pas ce qu’elle a dit à Oprah, aucun membre de la famille royale ne le sait. Ils le sauront en même temps que tout le monde, même si je doute qu’ils le regardent.

La chaîne américaine CBS diffusera dimanche prochain l’émission spéciale de deux heures d’Oprah, et une guerre d’enchères pour les droits internationaux est toujours en cours, mais il reste à décider quel diffuseur britannique projettera l’interview.

Un initié a déclaré: « Il ne s’agit pas seulement d’argent, il s’agit du plus grand public britannique possible d’entendre ce que Meghan a à dire.

« Oui, c’est principalement conçu pour les États-Unis, mais elle a senti qu’elle a été réduite au silence pendant si longtemps au Royaume-Uni et maintenant elle peut avoir son mot à dire. »

Harry et Meghan, 39 ans, qui attend leur deuxième enfant, n’ont pas été payés pour l’interview, bien que l’on ne sache pas s’ils recevront des frais pour les droits internationaux ou des images ou des séquences supplémentaires utilisées dans le programme de deux heures.

Le biographe royal Hugo Vickers a déclaré: « J’imagine que le duc et la duchesse de Sussex n’auront qu’un long gémissement à Oprah Winfrey. Tout dépend de leur auto-promotion. »