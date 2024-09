Le prince William a de nouveau des poils sur le visage

Lorsque le prince William a publié une petite vidéo olympique rapide félicitant l’équipe de Grande-Bretagne, il n’y avait aucune chance que le monde soit prêt pour les débuts de sa barbe royale – et le changement a laissé un contingent de fans royaux très très Le look décontracté et négligé contrastait fortement avec le look boutonné habituel du prince et même s’il rompait le protocole royal et se rappelait que la pilosité faciale était un point de discorde avec son frère, le prince Harry, William a ramené ce look aujourd’hui pour un engagement pour Homewards, une association caritative avec laquelle il travaille pour aider les sans-abri au Royaume-Uni.

La barbe de William était de retour lors de sa première sortie royale depuis son retour de vacances d’été. Lors d’une halte à la galerie Saatchi à Londres, William a dévoilé sa barbe de papa cool et a porté sa chemise boutonnée préférée défaite, révélant un aperçu de ses poils de poitrine et ajoutant une autre couche de désinvolture à son aura royale. Selon Le miroirLes poils du visage de William a rendu les fans fous plus tôt cet été et que beaucoup furent déçus de le voir rasé de près lorsqu’il fut photographié à Crathie Kirk à Balmoral.

Chris Jackson/Getty Images



Sur X, un fan de la barbe a écrit : « Le prince William a de nouveau une barbe. Merci, William », tandis qu’un autre a ajouté : « Que voient mes yeux ?! J’adore cette époque. » D’autres ont commenté : « La barbe de William est de retour et il n’a jamais été aussi beau ! Espérons qu’il gardera le rasoir loin cette fois-ci », et « OMG, la barbe du prince William est de retour ! »

Le miroir William ajoute que la galerie était venue voir sa dernière exposition, « Homelessness: Reframed », qui présente des sculptures, des photographies et des objets du quotidien. De nombreux artistes impliqués ont connu l’itinérance et le projet vise à partager leurs histoires personnelles et à offrir un nouveau regard sur l’itinérance.

« Vous avez cette exposition qui emmène les gens dans le voyage du sans-abrisme et le traumatisme que les gens ont traversé, mais aussi la positivité qui en ressort », a partagé l’équipe de Homewards.

Chris Jackson/Getty Images



Le programme de William le place à Londres pour le moment, mais il se rendra bientôt au Pays de Galles, a indiqué le palais de Kensington. La semaine prochaine, il se rendra à Llanelli, dans le sud du Pays de Galles, pour célébrer le sport et la culture, visiter une école primaire, s’arrêter auprès d’une équipe de rugby féminin et faire une apparition avec l’ambulance aérienne du Pays de Galles.