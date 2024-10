Le prince William, 42 ans, enfile des baskets TRÈS blanches et les associe à un costume alors qu’il se rend à l’événement de la NFL à Londres

Le prince William a été aperçu portant une paire de baskets très brillantes avec son costume alors qu’il visitait la Fondation NFL à Londres mardi.

Le prince de Galles, 42 ans, assistait à un événement communautaire NFL Flag organisé par l’organisation, qui vise à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans certaines des régions les plus défavorisées du Royaume-Uni.

Aucune marque n’était visible sur les chaussures de William, qui semblaient en parfait état.

William a plaisanté en disant qu’il mettrait en pratique ses compétences à la maison et « verrait combien de fenêtres il pourrait briser » après avoir impressionné les joueurs professionnels avec ses efforts sur le terrain.

Le royal, 42 ans, a participé à un événement communautaire dans le sud de Londres organisé par la NFL Foundation UK, une organisation caritative qui travaille avec les jeunes des zones défavorisées.

Il utilise NFL Flag, une version sans contact du football américain, pour impliquer les adolescents et contribuer à changer des vies.

Le prince de Galles, 42 ans, a montré ses propres talents de footballeur en lançant le ballon aux membres de la Fondation NFL.

Le Prince a tenté plusieurs exercices de lancer avant de se lancer sur le terrain en tant que quart-arrière.

Louis Rees-Zammit, un ancien joueur de rugby gallois récemment passé à la NFL, a été impressionné par ses compétences.

« Il peut lancer le ballon », a-t-il déclaré. «Il peut lancer le ballon mieux que moi. Il peut aussi faire une bonne spirale sur le ballon, pas comme moi !’

Phoebe Schecter, capitaine de l’équipe féminine de flag-football de Grande-Bretagne, a ajouté : « La force de ses bras est incroyable. Je ne pouvais pas croire jusqu’où il pouvait lancer le ballon. Il a fait un excellent travail. Très coachable.

Une activité consistait à lancer la balle dans l’un des nombreux petits trous d’un grand filet.

Après avoir reçu quelques conseils sur la façon de se tenir debout et de tenir le ballon, le Prince a raté son premier tir mais était ravi de marquer son deuxième dans le filet.

Il y avait des high fives en liesse tout autour alors qu’il plaisantait : « Un sur deux, ça va. Je vais prendre ma retraite là-dessus. C’est ma carrière dans la NFL.

Après avoir été persuadé d’y retourner, il a été déçu de rater le spectacle, se plaignant de n’avoir « aucune idée de ce qui se passait ». Le Prince a demandé comment faire «tourner correctement» le ballon avant de lancer son quatrième tir hors du filet, puis de marquer son cinquième, sous des acclamations bruyantes.

William s’est également essayé à lancer le ballon à des adolescents qui couraient et plongeaient sur un tapis de protection alors qu’ils atterrissaient et le lançaient à d’autres à distance, avec des résultats mitigés.

Il a admis qu’il ne comprenait pas les tactiques impliquées dans la NFL, affirmant que s’il le faisait, il « pourrait s’y consacrer un peu plus ».

Lorsqu’on lui a donné trois mini-ballons à emporter à la maison pour ses trois enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ainsi qu’un ballon grandeur nature pour lui-même, il a ri : « Je vais m’entraîner à la maison et voir combien des fenêtres que je peux briser.

Le prince était accompagné lors de la visite à Kennington Park par Henry Hodgson, directeur général de la NFL UK, et Will Stone, responsable de l’impact social et de la stratégie gouvernementale.

Ils ont expliqué que le flag-football est devenu de plus en plus populaire au Royaume-Uni, avec une augmentation du nombre d’écoles impliquées et que ce sport sera pratiqué aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

La Fondation NFL, qui célèbre son troisième anniversaire, est la première organisation caritative de la NFL à être lancée à l’étranger.

Le Prince a rencontré des représentants de la NFL UK et des partenaires communautaires pour entendre parler du travail entrepris pour aider les jeunes à développer leur confiance et à atteindre leur potentiel grâce au sport.

Il a demandé à de nombreux adolescents jouant pour leurs communautés ce qu’ils aimaient dans ce sport, en quoi il différait du rugby et du football et de quels types de compétences ils avaient besoin.

Il a déclaré à Mme Schecter que lorsqu’il était plus jeune, il pratiquait ce sport sur la plage. « Un été, nous étions 12 sur la plage, c’était très amusant », a-t-il déclaré.

En tant que patron de la Welsh Rugby Union, le prince avait rencontré Rees-Zammit à plusieurs reprises. « Ravi de vous revoir, sous une forme différente ! » dit-il.

William a demandé quelles compétences la NFL recherchait et quelles étaient les différences entre les deux sports. « Est-ce comme de la craie et du fromage ? il a demandé. « Est-ce que vous venez pendant deux minutes, faites un blitz et repartez ?

La NFL joue des matchs de saison régulière à Londres depuis 2007, et des matchs se joueront ce mois-ci aux stades de Tottenham Hotspur et de Wembley.

La NFL Foundation UK a été lancée en 2021 en partenariat avec le fonds Sport Unites du maire de Londres et a depuis reçu un financement de Sport England pour s’étendre au-delà de Londres vers le Grand Manchester, Birmingham et Leeds grâce à un partenariat avec les 49ers de San Francisco.

A cette occasion, William effectuait une sortie en solo sans la princesse de Galles, qui reprend ses engagements lentement mais régulièrement après son traitement de chimiothérapie préventive.

Plus tard, William a rencontré l’athlète gallois et joueur de la NFL Louis Rees-Zammit et la capitaine de l’équipe de flag-football féminin de Grande-Bretagne, Phoebe Schecter.

L’héritier du trône a posé avec Zammit, 23 ans, tenant un maillot spécial de la NFL portant l’inscription « HRH 24 », avant de prendre une photo de groupe avec les participants.

Le prince William parle à Phoebe Schecter alors qu’il assiste à un événement NFL Flag de la Fondation NFL

Le prince semblait complètement immergé dans le jeu, pointant du doigt autour de lui et faisant des gestes

Le prince William de Grande-Bretagne lance un ballon de football sur une cible, sous les yeux de Louis Rees-Zammit, à gauche

William a montré son esprit d’équipe en applaudissant un participant après un excellent jeu de l’équipe.

William a réalisé un lancer impressionnant en lançant le ballon à un autre joueur.

Il a également montré ses réflexes rapides en attrapant le ballon pendant le match.

William semblait s’inspirer du livre de sa femme Kate avec la déclaration de mode (photo de 2021)

Le flag-football est un sport en pleine croissance au Royaume-Uni et sera joué aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Cela survient après que William a révélé qu’il s’était « inspiré » et « guidé » par sa mère, la princesse Diana, dans son travail visant à mettre fin au sans-abrisme, où on le voit également faire des câlins alors qu’il rendait visite à un organisme de bienfaisance pour les sans-abri.

S’exprimant dans un nouvel aperçu de son prochain documentaire ITV Prince William: We Can End Homelessness, le prince de Galles a montré les coulisses de sa campagne Homewards.

Le documentaire exclusif d’ITV retrace la première année de sa campagne pour mettre fin au sans-abrisme.

Le futur roi a pour objectif de faire en sorte que le sommeil dans la rue, le surf sur canapé et l’hébergement temporaire appartiennent au passé dans son ambitieux programme d’initiative quinquennal appelé Homewards.

William, 42 ans, déclare dans le nouveau clip : « J’ai lentement essayé de déterminer ce que je pouvais apporter au rôle et à la plateforme que j’ai.

Les membres de la Fondation NFL étaient ravis de jouer à un jeu et d’entendre un discours du roi

L’héritier du trône a posé pour une photo de groupe avec des participants de la Fondation NFL

Le prince semblait animé et engagé alors qu’il participait aux activités sportives.

Le prince William de Grande-Bretagne fait des gestes tout en parlant alors qu’il assiste à un événement NFL Flag de la Fondation NFL

Le documentaire exclusif d’ITV retrace la première année de sa campagne pour mettre fin au sans-abrisme

«Je me suis inspiré et guidé par ce que ma mère a fait, en particulier en matière d’itinérance.»

Dans le court clip, publié sur Instagram, on voit William parler à l’ancienne footballeuse anglaise Farah Williams, qui était elle-même autrefois sans abri – et à d’autres travaillant avec Homewards.

«Je ne pense pas que nous devrions vivre sans abri au 21e siècle», ajoute William.

Le prince de Galles l’a décrit comme une « opportunité unique » de créer un changement durable, alors qu’il s’appuie sur l’héritage de sa défunte mère, la princesse Diana.

La série en deux parties, qui porte le titre provisoire Prince William : We Can End Homelessness, suivra William alors qu’il lance Homewards à travers le pays.

Il s’agira d’histoires de personnes qui sont actuellement sans abri ou qui ont déjà été sans abri.