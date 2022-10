Le prince saoudien bénéficie de l’immunité dans le procès de Khashoggi – avocats – News 24

Les avocats de Mohammed ben Salmane affirment que le prince bénéficie de l’immunité de poursuites après être devenu Premier ministre

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (MBS) devrait être considéré comme à l’abri des poursuites dans le cadre du procès américain en cours concernant le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, ont plaidé ses avocats devant le tribunal lundi, selon Reuters.

La défense du prince insiste sur le fait qu’un arrêté royal donné par son père, le roi Salmane, le désignant Premier ministre la semaine dernière, lui donne le droit de « immunité fondée sur le statut ».

Les avocats ont exhorté le tribunal de district fédéral de Washington à rejeter entièrement l’affaire, notant que les États-Unis l’ont fait dans le passé pour des chefs d’État étrangers.

Khashoggi, un citoyen saoudien, aurait été assassiné et démembré par des agents saoudiens au consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018. Les services de renseignement américains ont déclaré que l’ordre de tuer le journaliste dissident avait été donné directement par MBS lui-même.

Le prince a nié avoir ordonné le meurtre, tandis que des responsables gouvernementaux, tels que le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir, ont laissé entendre que le meurtre était un “opération malhonnête” effectués par des personnes opérant « en dehors du champ de leur autorité ».















MBS, cependant, a depuis reconnu que la mort de Khashoiggi s’était produite “sous ma surveillance” et a insisté pour que les responsables de l’horrible meurtre soient tenus responsables.

Le procès contre le prince saoudien a été intenté par la fiancée de Khasoggi, Hatice Cengiz, et DAWN, un groupe de défense des droits de l’homme pro-démocratie fondé par le regretté chroniqueur avant son assassinat. L’affaire, qui est entendue par un tribunal de district de Washington DC, demande des dommages-intérêts non spécifiés contre le prince héritier et nomme 20 autres ressortissants saoudiens comme coaccusés.

Le tribunal attend maintenant que le ministère américain de la Justice se prononce sur la question de savoir si le prince bénéficie de l’immunité après avoir été nommé Premier ministre saoudien. L’administration Biden, cependant, a demandé que la procédure judiciaire soit retardée de 45 jours pendant qu’elle examine sa position sur la question.