Le prince saoudien a approuvé la mort de Khashoggi, selon un rapport américain

Les législateurs des deux partis ont salué la publication du rapport, mais certains démocrates, y compris le représentant Adam B.Schiff de Californie, président du House Intelligence Committee, ont déclaré avec consternation que l’administration s’était abstenue de punir plus sévèrement le prince Mohammed pour le meurtre. de M. Khashoggi, un résident permanent légal de Virginie qui a critiqué le gouvernement saoudien dans des colonnes qu’il a écrites pour The Post.

Mais l’administration Biden n’a pris aucune mesure directe contre le prince Mohammed, le dirigeant de facto du royaume, annonçant à la place des sanctions de voyage et financières contre d’autres Saoudiens impliqués dans le meurtre et contre les membres de l’unité d’élite de la Garde royale qui protègent le prince héritier. L’administration a conclu qu’elle ne pouvait pas risquer une rupture complète de ses relations avec le royaume, sur lesquelles les États-Unis comptaient pour aider à contenir l’Iran, contrer les groupes terroristes et négocier des relations pacifiques avec Israël. Couper l’Arabie saoudite pourrait également pousser ses dirigeants vers la Chine.

« Il existe des moyens de provoquer des répercussions plus personnelles sans rompre complètement la relation », a déclaré M. Schiff dans une interview.

Pourtant, il a ajouté: «Il s’agit d’une déclaration officielle du gouvernement américain selon laquelle le prince héritier d’Arabie saoudite a du sang sur les mains et que le sang appartient à un résident et journaliste américain. Et je pense que c’est très puissant.

L’assassinat de M. Khashoggi en 2018 et la brutalité de sa mort, détaillés dans les reportages de l’époque, ont choqué le monde. Et cela a dégoûté les responsables américains, y compris la directrice de la CIA à l’époque, Gina Haspel, selon des responsables actuels et anciens du renseignement. Mme Haspel et les autres responsables américains ont écouté un enregistrement obtenu par les services de renseignement turcs qui capturait non seulement la lutte de M. Khashoggi contre les agents saoudiens et son assassinat, mais aussi les sons de la scie utilisée sur son corps.

Le gouvernement saoudien a publié une réponse cinglante à la publication du rapport et aux sanctions, rejetant le document comme une «évaluation négative, fausse et inacceptable» à propos de ses dirigeants.

«Il est vraiment dommage que ce rapport, avec ses conclusions injustifiées et inexactes, soit publié alors que le royaume avait clairement dénoncé ce crime odieux», la déclaration dit. Il a noté que le royaume avait «pris des mesures» pour empêcher une répétition du meurtre; il a poursuivi huit personnes à ce sujet.