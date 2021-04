PRINCE Philip a l’air fringant dans une série de clichés de retour publiés par la reine pour honorer ses décennies de service.

Le duc d’Édimbourg – l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne – peut être vu en train de rire et de plaisanter avec le public sur les photos poignantes.

Un jeune prince Philip a l’air fringant dans un cliché de retour publié par la reine Crédit: Instagram

Sur un plan en noir et blanc, Philip a l’air beau comme un jeune prince en herbe alors qu’il pose en tenue de sport à l’école Gordonstoun.

Une autre image de retour montre le duc entouré d’élèves après avoir fait une blague.

Les dernières photos ont été publiées par la famille royale pour souligner le travail acharné de Philip pour le prix du duc d’Édimbourg.

L’idée originale de Philip a été lancée en 1956 et opère maintenant dans plus de 140 pays.

Le duc fait une blague entouré de participants au Prix du duc d’Édimbourg Crédit: Instagram

Philip a fondé le prix en 1956 Crédit: Instagram

C’est resté l’une des réalisations les plus fières du duc Crédit: Instagram

La famille affirme qu’elle a « contribué à transformer la vie de millions de jeunes au Royaume-Uni et dans le monde ».

Il y a maintenant 300 000 personnes qui participent au programme à tout moment et plus de 13 millions de participants au prix au total dans 168 pays.

Une légende ajoute: «Son Altesse Royale est restée attachée au Prix du Duc d’Édimbourg depuis sa création et a continué à s’impliquer.

«Au total, le duc a assisté à plus de 500 cérémonies de remise de prix d’or, auxquelles ont participé jusqu’à 300 jeunes à la fois, depuis la création du #DofE».

Le royal a travaillé sans relâche aux côtés de la reine pendant plus de 70 ans jusqu’à sa mort tragique vendredi à 99 ans.

Son héritage a été honoré par des photos touchantes cette semaine publiées par la page Instagram officielle de la reine.

La famille royale a publié une photo de la reine et du prince Philip entourés de leurs arrière-petits-enfants

Cela survient au milieu d’une série d’hommages de la famille royale avant les funérailles de Philip samedi.

Sa petite-fille, la princesse Eugénie, a juré hier de «s’occuper de sa grand-mère» en se souvenant de son «grand-père le plus cher».

Alors que Kate Middleton et le prince William ont publié une photo touchante de Philip et de la reine avec sept de leurs arrière-petits-enfants.

Le prince Charles a également partagé un émouvant hommage d’une minute à son «cher papa».

La courte vidéo présentait les premières photos du père et du fils et rendait également hommage à ses 70 ans et plus au service de la reine.

Charles a déclaré: «Au cours de sa vie, le duc d’Édimbourg a été associé à 992 organisations dans des domaines tels que la technologie, la conservation, l’éducation et le bien-être des jeunes.

« Revenez sur la vie et l’œuvre du duc d’Édimbourg. »

Le fils de Charles, le prince Harry, a également publié un message poignant se souvenant de son grand-père comme « le maître du barbecue et la légende des plaisanteries ».

Il a dit que Philip était « effronté jusqu’à la fin » et « authentiquement lui-même » tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’avoir été un «rock» pour sa grand-mère la reine.

Alors que le prince William a salué Philip « extraordinaire » – en disant que son arrière-grand-père « espiègle » va manquer à ses enfants.

Il a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »