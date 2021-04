Les habitants de Tanna ont délibérément maintenu leur mode de vie de subsistance et leurs croyances traditionnelles tout en évitant souvent les conforts modernes comme l’électricité, et certains anthropologues affirment que replier Philip dans ce système de croyance était une façon de gérer les intrusions du monde occidental, ou reprendre le pouvoir colonial », a déclaré le journaliste basé à Vanuatu Dan McGarry à la BBC.

«Les gens étaient très tristes d’apprendre le décès de ce grand homme», a déclaré Jean-Pascal Wahé à Page Six. «C’était un homme très important pour nous tous et c’est une grande perte.»

Les universitaires conviennent généralement que le mouvement Prince Philip a commencé vers les années 1960, lorsque Vanuatu était encore un avant-poste colonial connu sous le nom de Nouvelles-Hébrides, géré à la fois par le Royaume-Uni et la France. Alors que les origines précises du mouvement religieux sont obscures, des portraits de la reine et du duc d’Édimbourg auraient été trouvés dans les bâtiments de l’administration coloniale de l’archipel.

Vanuatu a une sombre histoire coloniale. Au 19e siècle, la population autochtone a été décimée par une pratique connue sous le nom de «blackbirding». Les Britanniques ont amené des hommes travailler dans des plantations en Australie et dans d’autres îles du Pacifique Sud en tant que travailleurs sous contrat, où beaucoup sont rapidement morts en raison des conditions difficiles et de leur exposition à des maladies inconnues.

Bien que Philip n’ait jamais rendu visite à l’île montagneuse et couverte de forêt tropicale de Tanna, il a échangé des cadeaux et des lettres avec ses habitants au fil des ans.

Des décennies plus tard, une émission de télé-réalité britannique de 2007 intitulée «Meet the Natives» a amené un groupe d’hommes de Tanna vivre avec des familles anglaises et a documenté leur choc culturel. Dans le cadre de la série, un groupe de chefs tribaux s’est envolé pour le Royaume-Uni et a eu une réunion hors champ avec Philip, où ils lui ont présenté des cadeaux et lui ont demandé quand il viendrait à Tanna.