Le prince Philip transféré en ambulance dans un autre hôpital

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le duc d’Édimbourg transféré au deuxième hôpital

Le duc d’Édimbourg a été transféré dans un autre hôpital par ambulance où il subira des tests pour une maladie cardiaque préexistante, a annoncé Buckingham Palace. Le prince Philip, 99 ans, a été emmené de l’hôpital King Edward VII à l’hôpital St Bartholomew à 11h15. Le palais de Buckingham a déclaré que les médecins continueraient à le traiter pour une infection mais « entreprendraient également des tests et des observations pour une maladie cardiaque préexistante ». Le duc a été soigneusement protégé alors qu’il quittait l’hôpital privé King Edward VII à Londres. De grands parapluies ont été utilisés comme écran de protection lorsqu’il a été transféré dans une ambulance en attente.

La mise à jour sur la santé du duc intervient alors que la bande-annonce de l’interview du prince Harry et de Meghan à Oprah est publiée. Ils n’ont peut-être pas dit grand-chose, mais Camilla Tominey analyse comment les teasers alléchants publiés par CBS en disent long sur la façon dont le couple envisage de se positionner dans l’émission spéciale télévisée de deux heures. Une autre chose que nous savons maintenant est ce que la duchesse a choisi de porter pour l’occasion. Caroline Leaper déconstruit la tenue prête pour la télévision avec quelques détails significatifs. Pour plus d’analyse, inscrivez-vous à la newsletter Votre rendez-vous royal.

Hancock lance un plaidoyer à quiconque a passé le test Covid

Matt Hancock a exhorté quiconque a passé un test Covid le 12 ou 13 février mais n’a pas laissé de détails à appeler le 119. Le gouvernement a retracé cinq des six personnes avec la soi-disant «variante brésilienne» du virus détectée au Royaume-Uni mais ne peut pas contactez le sixième car ils n’ont pas laissé de coordonnées. Le Dr Susan Hopkins de Public Health England a averti que les scientifiques ne savaient pas encore si le vaccin était efficace contre la variante, mais a déclaré que des tests étaient en cours. Sarah Knapton détaille ce que l’on sait de la variante brésilienne tout en Ross Clark soutient que la chasse à l’homme montre qu’il est impossible de contenir un virus dans une démocratie – et explique ce que cela devrait signifier pour les voyages.

Golden Globes: Un paysage d’enfer chaotique de l’ineptie de Zoom

Les remises de prix à distance sociale sont avec nous depuis près d’un an maintenant, mais les monologues confus, la technologie glitching et les célébrités grinçantes ont conduit à une cérémonie des Golden Globes dans un accident de voiture. Ed Power passe en revue l’émission qui suggère que les Oscars pourraient être un désastre. Cela dit, les prix eux-mêmes ont généralement été bien accueillis, Chadwick Boseman ayant remporté à juste titre à titre posthume. Tim Robey explique pourquoi, ensuite, la star décédée fera l’histoire des Oscars. Bien sûr, l’événement virtuel a soulevé des dilemmes de mode. Bethan Holt décrit comment les plus de 40 ans ont régné sur le tapis rouge en baskets et pyjamas et cliquez sur cette galerie des meilleures tenues. Une surprise a été la victoire de Sacha Baron Cohen pour sa suite Borat mais Robbie Collin analyse pourquoi il est peu probable que le film trompe les juges des Oscars.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Sarkozy emprisonné | Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir cherché à corrompre un juge. L’ancien président français, qui fait face à une série d’affaires de corruption, est devenu le premier président depuis le leader collaborationniste nazi français Marshall Philippe Pétain à être condamné à une peine de prison. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: la prison de Navalny « brise les gens »

Le critique du Kremlin, Alexei Navalny, a été transféré dans une colonie pénitentiaire qui a été décrite comme « l’une des pires » de Russie, a déclaré dimanche Moscou. La figure de l’opposition, qui a été emprisonnée à son retour en Russie le mois dernier après s’être remise d’un coma provoqué par le poison, se trouverait désormais dans la colonie pénitentiaire n ° 2 de la ville de Pokrov, à trois heures de Moscou, selon Alexey Melnikov. , le secrétaire de la Commission publique de surveillance publique. Maria Georgieva a l’histoire intérieure de la prison qui « vous brise psychologiquement ».

Entretien du lundi

« Si je n’avais pas de famille, je vivrais dans un bois »