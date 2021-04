QUAND j’ai entendu la triste nouvelle concernant le décès du prince Philip, le duc d’Édimbourg à presque 100 ans, ma toute première pensée a été le dicton: «Ils ne les font plus comme ça.»

Mon tout prochain processus de réflexion a été de réfléchir à la vie, aux sacrifices, à l’héroïsme et aux réalisations de deux de mes anciens patrons de la génération du prince Philip.

Le prince Phillip, duc d’Édimbourg parle aux invités lors d’une garden-party au palais de Buckingham Crédit: Getty – Piscine

Il s’agit de l’ancien président George HW Bush et de l’ancien sénateur et candidat à la présidence, Bob Dole. Collectivement, trois hommes sont nés dans les trois ans.

Comme le prince Philip, Bush et Dole étaient faits de choses beaucoup plus sévères et plus fortes.

Des ingrédients tels que: la résolution, la clarté morale, l’empathie, l’humilité, le sens du devoir, et plus particulièrement, le courage.

La construction de caractères et les traits de définition qui ont pratiquement disparu de nos «leaders» d’aujourd’hui

Le prince Philip, duc d’Édimbourg regarde lors d’une tournée dans le Pacifique Sud le 23 octobre 1982 à Kiribati. Crédits: Getty – Contributeur

George HW Bush – 41e président des États-Unis – est décédé en novembre 2018 à l’âge de 94 ans. Mais quelle vie c’était.

Même s’il venait d’une famille politiquement liée et relativement aisée et qu’il aurait pu se voir assigner un «soft duty» pendant la Seconde Guerre mondiale, Bush n’en aurait rien.

À son 18e anniversaire, il s’est enrôlé dans la marine américaine et est devenu l’un des plus jeunes aviateurs de la guerre.

Il a effectué 58 missions de combat, dont une dans laquelle son avion a été abattu, avec à peine renfloué à temps et être «sauvé» par un sous-marin américain qui a ensuite été chargé à plusieurs reprises par les Japonais.

De là, il a été élu au Congrès, devenu les États-Unis

George HW Bush, en uniforme en tant que cadet de l’aviateur naval, est représenté au début de 1943 Crédit: Reuters

Ambassadeur aux Nations Unies, directeur de la CIA, vice-président des États-Unis, puis président des États-Unis.

Bob Dole – qui aura 98 ans en juillet – a grandi à l’opposé de riche et connecté.

Lui et sa famille vivaient dans le sous-sol en terre battue de leur petite maison au Kansas alors qu’ils louaient l’étage simplement pour survivre.

Dole s’est enrôlé dans l’armée américaine en 1942 et est devenu sous-lieutenant dans la 10e division de montagne d’élite de l’armée.

Bob Dole, candidat républicain à la présidence, s’adresse au Conseil des affaires mondiales du comté d’Orange Crédit: Reuters

En avril 1945 – et quelques jours à peine avant la fin de la guerre – Dole aurait été mortellement blessé par des tirs de mitrailleuses allemandes dans les montagnes d’Italie alors qu’il courait d’un trou de renard pour sauver un camarade tombé au combat.

Dole a survécu mais a perdu l’usage de son bras droit, d’un rein et a passé les trois années suivantes dans divers hôpitaux à essayer de se rétablir. Et il l’a récupéré.

Comme Bush, il a ensuite été élu à la Chambre des représentants avant d’être élu au Sénat américain. Un organisme dans lequel il servirait pendant 27 ans et en deviendrait le chef de la majorité.

En 1976, le président Gerald Ford choisit Dole comme candidat à la vice-présidence.

Vingt ans plus tard, Dole est devenu le candidat républicain pour se présenter contre le président Bill Clinton.

Après avoir perdu cette élection, Dole est devenu la force motrice du mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington, DC

Un jeune Bob Dole en uniforme militaire pose sur une photo de famille non datée Crédit: Reuters

George HW Bush et Bob Dole. Deux hommes taillés exactement dans le même tissu que le prince Philip.

Battant Bush au coup de poing, le prince Philip a également rejoint la marine à 18 ans.

Il a ensuite servi sur le HMS Ramillies et le HMS Valiant où il a participé à plusieurs opérations de combat de la Seconde Guerre mondiale.

Du Valiant, il est passé au HMS Wallace et a participé à de nombreuses opérations de combat contre les bateaux électriques nazis tout en protégeant les convois côtiers.

Convois indispensables à l’effort de guerre gagnant de la Grande-Bretagne. À partir de là, le prince Philip a servi à bord du HMS Whelp avec une grande distinction.

En novembre 1947, il épousa la princesse Elizabeth et commença un mariage de 74 ans.

Avant et après, les intérêts variés du prince Philip pour le sport, l’aviation, la voile, la peinture et plus particulièrement la philanthropie le définissaient comme un «homme de la Renaissance» en contact avec le «tout-homme».

Et, comme le cliché le dit, la preuve est dans le pudding.

Le prince Philip s’est avéré être l’un des membres de la famille royale les plus travailleurs de l’histoire britannique. À partir de 1952, il a participé à 22 219 événements en solo et 637 tournées à l’étranger

Nous ne reverrons plus son genre.

Les dirigeants dotés de la force, du courage, de la détermination, du sens du devoir et de l’humilité comme le prince Philip, George HW Bush et Bob Dole sont pratiquement partis.

À mon avis, la reine Elizabeth II est vraiment et assez ironiquement la dernière.

Dans cette photo d’archive du 5 juin 1989, le président américain George HW Bush tient une conférence de presse à la Maison Blanche à Washington où il a condamné la répression chinoise contre les manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin. Crédit: AP: Associated Press

Chacun a ressenti un appel. Chacun avait un but. Chacun a ressenti une perte et une douleur personnelles. Chacun a fait des différences réelles et durables pour l’amélioration de l’humanité.

Sir Isaac Newton a dit un jour: «Si j’ai vu plus loin, c’est en me tenant sur les épaules de géants.»

Le prince Philip était un géant. Lorsque la reine Elizabeth ira à sa rencontre, nous n’aurons plus d’épaules de force sur lesquelles nous reposer.

Ayez pitié de nous tous.

Douglas MacKinnon est un ancien fonctionnaire de la Maison Blanche et du Pentagone et auteur du roman: L’aube d’une lune nazie: le premier livre.