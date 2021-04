Les fans de la famille royale ont un aperçu inédit de la vie du prince Philip avant ses funérailles samedi.

Michael Tindall, mari de la petite-fille du prince Philip, Zara Phillips, a publié vendredi une photo Instagram de sa fille Mia partageant un repas avec feu le duc d’Édimbourg en plein air sur ce qui semble être le porche d’une cabane.

«Ce fut une semaine très triste mais cela nous a donné le temps de réfléchir à de superbes souvenirs et histoires à la fois personnelles et partagées», a écrit Tindall dans la légende. «Un père de famille dévoué qui nous manquera à jamais mais qui nous aimera toujours.

Il a ajouté que la photo avait été prise par la duchesse Kate mais n’a pas précisé où ni quand elle avait été prise.

Mia est l’une des 10 arrière-petits-enfants du prince Philip. Mercredi, le compte Instagram officiel de la famille royale britannique a partagé une photo rare du duc et de son épouse la reine Elizabeth II avec sept de leurs arrière-petits-enfants au château de Balmoral en Écosse en 2018. Selon la légende, cette photo a également été prise par la duchesse Kate.

L’Instagram de la famille royale a partagé vendredi une autre photo rare du défunt duc, prise par Sophie, comtesse de Wessex en 2003. Selon la légende, la photo privée a été partagée à la demande de la reine Elizabeth II.

La photo montre le couple souriant dans l’herbe au sommet des Coyles of Muick en Écosse.

« Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissantes pour tous les messages de condoléances du monde entier et ont été touchées de voir et d’entendre autant de personnes partager de bons souvenirs du duc, pour célébrer sa vie », a ajouté la légende.

People and Access a rapporté vendredi que la reine avait publié sa première déclaration en solo depuis la mort de son mari à l’âge de 99 ans le 9 avril. Sa déclaration portait sur une récente éruption volcanique à Saint-Vincent-et-les Grenadines, un pays du Commonwealth.

«J’ai été attristée par les destructions et les perturbations majeures causées par les éruptions volcaniques ces derniers jours, et mes pensées vont aux nombreuses personnes et familles qui ont été évacuées de leurs maisons et dont les moyens de subsistance ont été affectés», a-t-elle déclaré. « J’adresse mes remerciements aux services d’urgence et à tous ceux qui sont impliqués dans l’effort de secours. »

Avant la mort du prince Philip, les déclarations du palais de cette nature étaient généralement attribuées à la fois à la reine et au duc, à commencer par «Le duc d’Édimbourg et moi», ont rapporté les médias.

« Mes prières resteront avec les habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines en cette période très difficile », at-elle ajouté.

Le retour de la reine Elizabeth aux fonctions royales quatre jours après la mort du prince Philip

Vendredi, le compte Instagram officiel de la famille royale a partagé dans ses histoires que le prince Philip était « étroitement impliqué » dans la planification de ses propres funérailles, qui comporteront un Land Rover que le duc a aidé à concevoir. Son cercueil sera porté à la fois par les Grenadier Guards et les Royal Marines, en clin d’œil à ses liens militaires profonds.

Funérailles du prince Philip: Quand est-ce? Sera-ce à la télévision? Des questions plus urgentes, des réponses