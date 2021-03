Le prince Philip quitte l’hôpital King Edward VII de Londres après 14 jours

Le prince Philip jouit d’une excellente santé pour un enfant de 99 ans et jouit toujours d’un mode de vie actif. Mais ces dernières années, il a lutté un peu plus contre la maladie, souffrant d’un certain nombre de maux au cours de la dernière décennie, notamment:

Décembre 2011, quatre jours à l’hôpital: le prince Philip est transporté par avion à l’hôpital Papworth dans le Cambridgeshire de Sandringham deux jours avant Noël après avoir souffert de douleurs thoraciques et subit une intervention chirurgicale pour une artère coronaire bloquée

Juin 2012, six jours : Philip est transporté à l'hôpital après avoir développé une infection urinaire lors du concours de la rivière pour marquer le jubilé de diamant de la reine

Juin 2013, 11 jours : Il subit une chirurgie abdominale pour une affection non révélée et passe son 92e anniversaire à l'hôpital

Décembre 2016: La reine et Philip annulent soudainement leur projet de quitter Londres pour leur pause festive à Norfolk après avoir tous les deux eu un gros rhume.

Juin 2016: Le duc se retire d'un événement d'anniversaire de la bataille du Jutland en invoquant une maladie mineure

Juin 2017, trois jours : Philip est admis à l'hôpital par « mesure de précaution » pour une infection résultant d'une maladie préexistante

Avril 2018, 11 jours: Le duc passe près d'une quinzaine de jours à l'hôpital après son remplacement réussi de la hanche

Décembre 2019, cinq jours: Il est traité à l'hôpital King Edward de Londres pour une « condition préexistante »

Février 2021, 14 jours (jusqu'à présent): Le prince Philip est admis à l'hôpital pour traitement d'une infection