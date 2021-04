Voici quelques-uns des hommages les plus sincères de la reine au prince Philip au fil des ans:

«Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le saurons jamais.

Discours de mariage d’or, novembre 1997

«Le prince Philip est, je crois, bien connu pour refuser les compliments de toute nature. Mais pendant tout ce temps, il a été une force et un guide constants.

Discours du jubilé de diamant au Parlement, mars 2012

«Trop souvent, je le crains, le prince Philip a dû m’écouter parler.

«Souvent, nous avons discuté de mon discours prévu à l’avance et, comme vous vous en doutez, ses opinions ont été exprimées de manière directe.»

Discours de mariage d’or, novembre 1997

«Si on me demande ce que je pense de la vie de famille après 25 ans de mariage, je peux répondre avec autant de simplicité et de conviction, je suis pour.

Discours de mariage d’argent, novembre 1972

«Je profite de cette occasion pour mentionner la force que je tire de ma propre famille.

«Le duc d’Édimbourg a apporté une contribution inestimable à ma vie au cours des 50 dernières années, comme il l’a fait à tant d’organisations caritatives et d’organisations avec lesquelles il a été impliqué.

Discours du jubilé d’or, mars 2002

«Quand nous nous sommes mariés, je ne pense pas qu’il y ait eu un anniversaire de platine, ils ne savaient pas que nous serions là aussi longtemps.

Discours de Noël à la nation, 2017

«Même le prince Philip a décidé qu’il était temps de ralentir un peu – après avoir, comme il l’a dit économiquement,« fait sa part ». Mais je sais que son soutien et son sens de l’humour unique resteront aussi forts que jamais. »

Discours de Noël, 2017

«Comme il est bon, Crawfie. À quelle hauteur il peut sauter.

Commentez à sa nounou alors qu’elle regardait Philip sauter par-dessus les filets de tennis du Dartmouth College en 1939

«Ensemble, ils sont invincibles.»

Paroles de la petite-fille de la princesse Eugénie