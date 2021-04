POUR la plupart des gens, la famille est la chose la plus importante de leur vie. La vie tourne autour d’événements familiaux importants – éducation, carrière, mariage, enfants et petits-enfants.

La vie de famille est également au cœur de la monarchie, comme l’a expliqué le prince Philip: «Si vous avez une monarchie, vous devez avoir une famille – et la famille doit être aux yeux du public.»

La relation du prince Philip avec Sarah Ferguson s’est détériorée après sa séparation avec Andrew Crédits: Getty

Mais comme tous les mariages de la reine et du prince Philip, sauf un, arrivaient à leurs fins amères, les méthodes par lesquelles ils ont été élevés semblaient être une formation terriblement inadéquate pour faire face aux exigences et aux pressions de l’ère moderne.

Le divorce de la princesse Margaret avec le photographe Tony Armstrong-Jones en 1978 après de nombreuses querelles et affaires – la première scission royale de ce type depuis celle d’Henri VIII et d’Anne de Clèves en 1540 – a créé un précédent.

Les divorces des enfants de la reine n’étaient pas dus au fait qu’ils n’avaient pas une vie de famille aimante et unie. Mais dans une très large mesure, il incombait à d’autres personnes de les éduquer et de les élever. Leurs opportunités de carrière étaient limitées et, pour certains d’entre eux, étaient planifiées à l’avance.

Soit ils sont entrés dans les Forces, soit ils ont fait des œuvres caritatives – ou les deux.

Le Prince avec Diana en 1994, avant son divorce avec Charles Crédits: Rex

Seule la princesse Anne a réussi à se libérer des conventions royales pour élever ses enfants d’une manière détendue et vraiment normale. Et elle ne pouvait le faire qu’en tournant le dos à son héritage royal. Elle a été la première des enfants de la reine à se marier.

Plus sympathique

La reine a offert à son mari, le roturier Mark Phillips, un comté, mais il a refusé, ce qui signifie que les enfants du couple étaient les premiers petits-enfants du souverain à ne pas avoir de titre.

Lorsque les premiers petits-enfants de la reine et du prince Philip – Peter et Zara Phillips – sont nés, Anne voulait qu’ils soient éduqués dans une école locale.

La reine était alarmée mais Philip a compris que les enfants avaient besoin d’une vaste expérience pour les préparer à la vie adulte.

Le divorce de la princesse Margaret du photographe Tony Armstrong-Jones en 1978 après que de nombreuses disputes et affaires aient créé un précédent Crédits: Getty Images – Getty

Pour le prince Charles, cependant, il n’y a pas eu une telle évasion. Il était prisonnier de sa situation et devait trouver une épouse convenable.

Lady Diana Spencer était jeune, une beauté potentielle et, surtout, n’a été entachée d’aucun scandale ou passé romantique.

Alors que les spéculations montaient sur leur relation, Philip a écrit à son fils aîné une lettre soigneusement réfléchie disant que Charles devait prendre une décision: soit offrir sa main à Diana, soit rompre la relation pour éviter de compromettre sa réputation.

« Lis le! » Charles s’exclamait furieusement à ses amis les années suivantes, sortant la lettre de sa poche de poitrine.

«C’était sa tentative de dire qu’il avait été forcé de se marier», se souvient celui qui a vu la note.

Philip s’est d’abord bien entendu avec Sarah Ferguson, mais cela a changé lorsque leur mariage s’est effondré en 1992. Crédits: Getty – Contributeur

Cependant, un autre qui l’a lu a commenté: «C’était en fait très constructif et essayait d’être utile. Cela ne s’est certainement pas lu comme un ultimatum.

Le 24 février 1981, le prince Charles annonça ses fiançailles à Diana, 20 ans. Un mariage somptueux a suivi et en juin 1982, Diana a donné naissance à William.

À peine deux semaines plus tard, Michael Fagan a surmonté le système de sécurité prétendument infaillible du palais de Buckingham et s’est introduit par effraction dans la chambre de la reine.

Bien que Sa Majesté ait traité l’intrus avec un sang-froid remarquable, le prince Philip, qui dormait dans la chambre voisine, était furieux lorsque l’histoire a éclaté selon laquelle le monde entier devrait connaître leurs arrangements de sommeil. Il était, bien sûr, incandescent de rage qu’une telle chose devait se produire et applaudissait la bravoure de sa femme.

Michael Fagan est entré par effraction dans la chambre de la reine et a mis Philip en colère en s’assurant que son sommeil et celui de la reine étaient révélés Crédit: PA: Press Association

La naissance d’un autre petit-fils, le prince Harry, en 1984 et la joie générée par le mariage du duc et de la duchesse d’York ont ​​progressivement diminué à mesure que les années quatre-vingt se terminaient.

Puis le prince Edward a quitté les Royal Marines en janvier 1987 – à la grande horreur de ses frères et sœurs. Malgré la critique, le prince Philip était extrêmement compréhensif et c’était lui, et non la reine, qui était plus sympathique à la décision d’Edward.

Le prince Philip et la reine ne sont peut-être pas toujours d’accord – et ne l’ont clairement pas fait dans ce cas – mais comme l’a dit James Edwards, directeur de l’école préparatoire Andrew and Edward: «Ils forment une unité serrée. Traversez-en un et vous les avez tous les deux croisés.

Malgré toutes leurs différences superficielles, Philip avait une meilleure relation avec le prince Edward qu’avec Charles ou Andrew.

En privé, il passa affectueusement son bras autour de l’épaule de son fils – il l’appelait Ed – et lui donna un baiser.

Le prince Philip était extrêmement compréhensif quand Edward s’est éloigné des Marines Crédit: LNS: London News Service

Avant son mariage en 1999, Edward gardait toujours un livre sur sa table de chevet: son journal de son prix du duc d’Édimbourg, un rappel symbolique de l’empathie entre le prince et son père.

Philip et Andrew n’étaient jamais proches et Philip ne pouvait souvent pas résister à un coup de main verbal à son deuxième fils lorsque l’occasion se présentait. Au début, il s’entendait bien avec Sarah Ferguson, mais cela a changé lorsque leur mariage s’est effondré en 1992. Sans ressentiment et sans passion, il n’a jamais parlé en mal de l’un des partenaires de ses enfants – et c’était Sarah.

Inquiet pour Anne

Il ne pouvait pas être dans la même pièce qu’elle et a refusé de la laisser entrer dans l’une des résidences royales s’il y était – ce qui s’appliquait jusqu’à la fin – sentant qu’elle avait laissé tomber la reine et la monarchie avec son comportement indulgent.

Andrew est resté en relation étroite avec son ex-femme, malgré la désapprobation de ses parents.

Philip se sentait différemment à propos d’Anne. Elle a divorcé du capitaine Mark Phillips en 1992 et a épousé Timothy Laurence, mais quand une cache de ses lettres d’amour de lui a été proposée à la vente, Philip a haussé les épaules.

Il espérait qu’elle trouverait le bonheur, mais pour le reste de sa vie, il a continué à s’inquiéter pour elle.

Philip a écrit une lettre soigneusement réfléchie disant que Charles devait prendre une décision: soit offrir sa main à Diana, soit rompre la relation pour éviter de compromettre sa réputation. Crédits: Getty – Contributeur

Ce n’était pas dans la nature de la reine de participer aux troubles des autres, en particulier ceux de ses propres enfants.

Elle préférait ignorer un problème plutôt que de l’affronter en pensant que si elle l’ignorait assez longtemps, il disparaîtrait.

Mais les problèmes croissants du mariage du prince Charles et de la princesse Diana étaient encore plus importants que les problèmes de la princesse Anne et du prince Andrew, car cela avait une incidence directe sur l’avenir de la monarchie.