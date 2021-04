Le regretté prince Philip, époux de la reine Elizabeth II depuis plus de 74 ans, était un homme franc, toujours prêt lors d’événements publics avec des remarques jugées drôles et pointues. Mais parfois, il a également fait des commentaires insensibles et racistes.

«Sujette à la gaffe» était l’épithète courante appliquée au duc d’Édimbourg, l’épouse royale la plus âgée et la plus ancienne de Grande-Bretagne, décédée vendredi à 99 ans.

Probablement pas; Philip était le genre d’homme alpha à la voix franche qui disait ce qu’il voulait dire et pensait ce qu’il disait. Mais il a donné un avertissement juste à tous dans un discours qu’il a prononcé en 1956.

« C’est ma coutume invariable de dire quelque chose de flatteur pour commencer afin que je sois excusé si par hasard j’y mettais le pied plus tard », a-t-il dit.

Il l’appelait «la non-pédalogie». C’est «la science d’ouvrir la bouche et d’y mettre le pied, une science que j’ai pratiquée pendant de nombreuses années», a-t-il plaisanté dans un discours au General Dental Council en 1960, cité par Time.

Qu’est-ce que la reine avait à dire à propos de ce qu’il a dit? Elle jamais renversé le thé. Mais en 1997, année de leur anniversaire de mariage d’or, il a offert des conseils sur un mariage réussi: « La tolérance est le seul ingrédient essentiel.… Vous pouvez me comprendre que la reine a la qualité de tolérance en abondance. »

Mais Philip n’était pas un royal bien-aimé pour beaucoup, et il n’y avait pas que les journalistes de gauche et les républicains anti-monarchistes qui se déchiraient constamment les cheveux à cause des dernières déclarations du duc royal.

Voici un échantillon de certaines des remarques les plus célèbres de Philip, basées sur des compilations de la BBC et de The Independent:

1965: « Les chats tuent beaucoup plus d’oiseaux que les hommes. Pourquoi n’avez-vous pas de slogan: » Tuez un chat et sauvez un oiseau? » << En apprenant l'existence d'un projet de protection des tourterelles à Anguilla, un territoire britannique d'outre-mer dans l'est des Caraïbes.

1966: « Vous avez des moustiques. J’ai la presse. » À la matrone d’un hôpital des Caraïbes. (Son aversion pour les médias était durable: lors d’une réception du jubilé de diamant pour la presse en 2012, il a rencontré un rédacteur en chef, lui a demandé ce qu’il faisait là-bas et quand le rédacteur lui a dit qu’il avait été invité, le duc a aboyé: « Eh bien, vous pas eu à venir! « )

1976: « Nous ne venons pas ici pour notre santé. Nous pouvons penser à d’autres façons de nous amuser. » Dit lors d’une visite royale au Canada.

1986: « Si vous restez ici beaucoup plus longtemps, vous aurez tous les yeux crevés. » À un jeune étudiant britannique lors d’une visite royale en Chine. «Épouvantable», a-t-il déclaré à propos de Pékin lors de la même tournée.

1991: « Votre pays est l’un des centres de commerce les plus notoires d’espèces menacées. » Accepter un prix de conservation (il a toujours été un défenseur de l’environnement) en Thaïlande.

1994: « La plupart d’entre vous ne descendent pas de pirates? » À un riche insulaire des îles Caïmans.

1995: « Comment empêchez-vous les indigènes de boire suffisamment longtemps pour passer le test? » Interrogé un instructeur de conduite écossais.

1998: « Vous avez réussi à ne pas vous faire manger alors? » À un étudiant britannique qui avait fait du trek en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

1999: « Sourd? Si vous êtes près de là, pas étonnant que vous soyez sourd. » S’adressant à un groupe de jeunes sourds à Cardiff qui se tenaient près d’un groupe d’acier.

2000: « C’est un vaste gaspillage d’espace. » Dit aux invités lors de la réception après que la reine a ouvert une nouvelle ambassade britannique à Berlin.

2001: « Oh, c’est toi qui possède cette horrible voiture, n’est-ce pas? On la voit souvent en allant au château de Windsor. » Au voisin Elton John après avoir entendu dire qu’il avait vendu son Aston Martin sur le thème du Watford Football Club.

2002: « Vous vous lancez toujours des lances? » À un dirigeant aborigène du parc culturel aborigène du Queensland, en Australie.

2002: « Est-ce que les gens trébuchent sur toi? » À un résident d’une maison de soins infirmiers en fauteuil roulant.

2003: «Pendant le Blitz, de nombreux magasins ont vu souffler leurs vitrines et parfois ils ont affiché des avis disant:« Plus ouvert que d’habitude ». Je déclare maintenant cet endroit plus ouvert que d’habitude. » Dévoilement d’une plaque sur le nouveau campus de l’Université du Hertfordshire.

2013: « Les Philippines doivent être à moitié vides car vous êtes tous ici à la tête du Service national de santé. » Rencontre avec une infirmière philippine dans un hôpital de Grande-Bretagne.

2017: « Vous avez l’air affamé. » À un retraité en visite dans un hospice londonien pour hommes âgés.