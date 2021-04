Avec ses yeux bleus perçants, son esprit vif et son air de confiance, le prince Philip avait une présence comme aucun autre royal.

Ici, la biographe royale Lady Colin Campbell décrit le duc d’Édimbourg comme l’un des hommes les plus masculins qu’elle ait jamais rencontrés. . . seulement égalé par l’acteur de James Bond Sean Connery.

La biographe royale Lady Colin Campbell décrit le duc d’Édimbourg comme l’un des hommes les plus masculins qu’elle ait jamais rencontrés … Crédit: Camera Press

Lady Colin, qui a écrit la biographie 2018 du couple royal, Le mariage de la reine, a déclaré: « Philip et l’acteur 007 Sean Connery sont les deux hommes les plus masculins que j’ai jamais rencontrés » Crédits: Rex

Elle a raconté à quel point le mari de la reine était «glorieusement beau» dans sa jeunesse et avait le charisme et les traits ciselés de 007.

Lady Colin, qui a écrit la biographie 2018 de la reine et du duc d’Édimbourg, Le mariage de la reine, a déclaré: «Philip et l’acteur 007 Sean Connery sont les deux hommes les plus masculins que j’ai jamais rencontrés. Chaque fois que je rencontrais le prince Philip, il était adorable. Il aimait les jolies filles et n’en faisait aucun secret – c’était un super flirt.

«Cependant, il n’était pas le lothario que certains ont suggéré qu’il était. Il était tout à fait beau et très peu partant, et bien que ses yeux s’illuminaient quand il voyait une femme séduisante, il n’y avait pas grand-chose de plus que cela.

Le prince Philip et Sarah Ferguson partagent une blague lors d’une fonction en 1987 Crédits: Getty

Philip avec sa belle-fille la princesse Diana aux courses d’Epsom en 1986

«Il était le membre de la famille royale le plus proche de James Bond.»

En tant que jeune homme, le duc était extraordinairement beau et, en le comparant à Sean Connery, décédé l’année dernière à l’âge de 90 ans, elle a déclaré: « Tous deux étaient axés sur la famille, intensément sexuels, fondamentalement spirituels et avaient tous deux un bon sens de l’humour. . »

« Le prince Philip était le chef de la famille »

Lady Colin, 71 ans, a rencontré le duc pour la première fois alors qu’elle était dans la vingtaine, et l’a rencontré encore 15 à 20 fois lors de réceptions sociales et en se mélangeant dans les mêmes cercles royaux.

Dans une interview exclusive, Lady Colin révèle également comment son rôle dans la famille était bien plus que d’être le charmant compagnon de la reine, qu’il appelait Lilibet, affirmant qu’il était «le ciment qui tenait le palais ensemble».

Elle a ajouté: «Sans aucun doute, le prince Philip était le chef de famille. Lorsque vous êtes entré dans la pièce, il était évident qu’il détenait le pouvoir, pas la reine. Il avait une présence et imposait le respect.

Philip et Elizabeth nouvellement fiancés, avec sa sœur Margaret Crédits: Getty

Le couple dans un claquement officiel pour marquer son anniversaire de mariage en diamant en 2007 Crédit: AFP – Getty

«Quand il rencontrait des gens qui étaient débordés de rencontrer des membres de la royauté, il les mettait toujours à l’aise, généralement en racontant une blague. Bien que parfois ses commentaires aient été sortis de leur contexte, ils étaient très amusants dans leur contexte.

Pour la reine, il a toujours été son interlocuteur privilégié. Sa confidente.

Lady Colin a déclaré: «C’était un bon auditeur, il avait de l’empathie, probablement parce qu’il avait eu une enfance et une petite vie difficiles. Dans les périodes difficiles, comme la mort de la princesse Diana, il était son rocher.

«Bien qu’elle ait l’habitude de fonctionner seule, le duc d’Édimbourg était sa caisse de résonance et sa force.

«Il a eu une énorme influence. Il a contribué à faire d’elle la personne extraordinaire dans laquelle elle est devenue.

«Il était extrêmement intelligent et c’est incroyable de voir comment il a pris une banquette arrière pour elle.

«Elle est devenue un chef d’État extraordinaire, en grande partie grâce à lui. Il était le plus brillant, sortant et avant-gardiste. En fin de compte, il était l’extraordinaire au début de leur relation.

Il était également souvent au centre des «discussions de crise» au sein de la famille. Lady Colin a affirmé que le duc avait offert son aide pour tenter de sauver les mariages des fils Charles – à la princesse Diana – et Andrew – à Sarah Ferguson, la duchesse d’York.

Elle a déclaré: «Il a fait de son mieux pour encourager Andrew et Charles à préserver leurs mariages, ne serait-ce que de nom, et a exprimé sa sympathie et sa compréhension de la situation difficile de Diana.

« Il a toujours plaisanté en disant qu’il n’était pas un conseiller conjugal, mais qu’il était toujours disponible pour aider. »

Le chef de famille de Sandringham conduisant les membres de sa famille à l’église

En effet, il a même prêté assistance à la princesse Diana. Lady Colin a raconté comment Di lui parlait toujours avec éloge de son «merveilleux» beau-père.

Elle a déclaré: «Il était très fier d’avoir un cœur à cœur avec ses proches.

«Diana m’a dit elle-même qu’elle n’avait que des éloges pour son beau-père et l’a appelé plusieurs fois merveilleux.

Leur mariage était plus fort que jamais

Avant le divorce du prince Charles et de Diana en 1996, après 15 ans de mariage, elle avait raconté comment Philip était souvent un grand ami de Diana.

Lady Colin a déclaré: «Il lui disait souvent: ‘Je ne comprends pas pourquoi mon fils ne vous voit pas de la même manière que nous’.

«Ce n’est que lorsque Diana a essayé de déloger Charles de la ligne de succession qu’ils ont perdu patience avec elle, même si, même alors, ils l’ont toujours traitée avec gentillesse et l’ont encouragée à leur faire part de leurs préoccupations. Le fait qu’elle ait choisi de ne pas le faire était son choix, pas le leur.

La reine a épousé le prince Philip en novembre 1947 et sept décennies plus tard, leur mariage était plus fort que jamais.

En tant que chef de famille, le duc a insisté pour conduire la famille royale de Sandringham à l’église pour le service de Noël. La reine allait toujours en voiture, mais même à 93 ans, il sortait toujours avec certains des plus jeunes membres, comme Lady Louise Windsor, qui avait du mal à suivre.

Le duc « charmant » effectue une visite du jubilé de diamant à l’école Krishna Avanti à Harrow

Le soutien du duc a même été étendu à la soeur troublée de Sa Majesté Margaret dans les premiers jours, selon Lady Colin.

Elle a déclaré: «Lorsque le prince Philip courtisait Elizabeth, sa jeune sœur Margaret était toujours là et Philip l’a accepté et a été indéfectiblement gentil avec elle.

«Leur relation est devenue plus difficile ces dernières années, mais il a toujours fait de son mieux avec elle avant sa mort en 2002.»

Lady Colin a ajouté: « C’était un homme très direct et vous saviez toujours où vous en étiez avec lui. »

Elle a dit qu’il n’avait aucune tolérance pour les «taureaux ** t» et était très honnête avec ses opinions.

Réfléchissant à ce que la famille ressentira, elle dit: «Tous ses enfants seront dévastés. C’était un père très affectueux et amusant quand ils grandissaient.

«Bien qu’il ait eu une relation plus compliquée avec Charles, parce qu’ils étaient très différents, ils se sont rapprochés en vieillissant.

«Le duc d’Édimbourg a vraiment apprécié son séjour à l’école Gordonstoun en Écosse et voulait que ses fils aient la même expérience que lui. Charles est allé là-bas et a trouvé cela difficile, mais Philip l’a envoyé parce qu’il pensait que c’était pour le mieux.

Lady Colin a déclaré: «Tous ceux qui connaissaient bien Philip et Lilibet ont toujours commenté leur authenticité. Bien que radicalement différents à certains égards, à d’autres, ils sont très similaires.

«En tant que jeunes mariés, le couple s’est déclaré ravi de son choix l’un de l’autre.

«Il était très dominé et, selon le valet du prince Philip, John Dean, une femme au foyer passionnée.

«Il aimait accrocher des tableaux, déplacer des meubles, acheter des gadgets ménagers pour faciliter la vie des six employés.

«Il resterait ardemment aimant la maison toute sa vie et avait la chance d’avoir une femme qui aimait aussi, sinon également, la maison.

Le prince et la reine profitent du dernier jour de la tournée australienne du monarque

Le prince Philip pourrait charmer petits et grands

«Avec Lilibet et Philip, il y avait un lien d’affection palpable entre eux, que tous ceux qui sont en leur compagnie depuis un certain temps relèvent.

« En fin de compte, Philip était un gars formidable avec un merveilleux sens de l’humour, sans prétention, sans prétention. »

Le mariage de la reine par Lady Colin Campbell est maintenant disponible avec Dynasty Press, 25 £.