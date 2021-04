«Il faut attendre le soir pour voir à quel point la journée a été splendide.»

Bien qu’il ne soit pas réellement grec, le prince Philip aurait peut-être apprécié la pertinence de cet ancien dicton philosophique pour sa vie extraordinaire.

La lumière s’est éteinte sur un homme remarquable: époux royal, officier de marine décoré, arrière-grand-père. Mais il y a une phrase que vous ne lirez pas dans les nombreux hommages au prince Philip et c’est «Grand Old Duke».

Le duc d’Édimbourg n’était pas du tout grandiose. Au contraire, il était d’une manière rafraîchissante terre-à-terre, détestant les histoires, se moquant souvent d’un protocole trop élaboré.

Tous les quelques mois, au ministère de la Défense, nous devions revoir les plans militaires pour ses funérailles, en nous assurant que nous avions des contingents de chacun des trois services prêts et formés pour jouer leur rôle dans la procession.

J’ai été frappé de voir à quel point, à sa demande, cet enterrement allait être réduit, avec un Land Rover pour corbillard. Grâce à Covid, ce sera encore plus simple.

La Marine vous apprend à être simple et direct; la vie en mer a peu de temps pour la friperie. La réponse à toute demande trop compliquée sera «faites-le ainsi». Vous «continuez».

Et c’est ce que le prince Philip – privé d’une enfance normale, envoyé à l’adolescence dans la Royal Navy, plongé dans la Seconde Guerre mondiale, jeté de manière inattendue tôt dans la vie royale – a fait par-dessus tout. Il a juste continué avec ça.

Il a compris une chose depuis le début, quelque chose qui échappe encore à certains hauts dirigeants aujourd’hui, que ce n’était pas tout à propos de lui. Au lieu de cela, il s’agissait de sa femme, de sa reine et de son pays d’adoption.

Et quelle vie désintéressée il nous a donnée. Plus de 20 000 engagements publics, plus de 850 organisations soutenues par son patronage et son intérêt, une retraite retardée de 30 ans au-delà de la norme.

Trop souvent, nous considérons les engagements royaux comme un simple photocall.

Mais derrière la photo, il y avait le duc, marchant 20 000 fois dans une pièce remplie de parfaits inconnus, la plupart extrêmement nerveux, et devant briser la glace avec eux.

La véritable marque d’un gentleman est de mettre les gens à l’aise et le prince Philip, avec une remarque ou une plaisanterie habile, pourrait le faire immédiatement. Bien sûr, à l’occasion, il a dit ce qu’il pensait, et nous l’aimions pour cela.

Il m’a raconté une fois comment il avait dû passer le jour de la victoire non pas avec les foules en liesse à Londres, mais dans les Orcades, avec la flotte à Scapa Flow. «Endroit terrible et sanglant», a-t-il ajouté.

J’ai toujours pensé qu’il était le plus détendu lorsqu’il était entouré d’hommes et de femmes. Il a bien compris la valeur et l’éthique du service militaire, et il les a traduits avec succès dans son propre programme de récompense du duc d’Édimbourg.

Mais il était bien plus qu’un simple type d’ancien militaire. Son esprit était curieux.

Il s’intéressait à tout – la science, le design, l’ingénierie, la religion, l’évolution, même les ovnis. Il a défendu le sport, les terrains de jeu, le dialogue interconfessionnel.

Et il était un écologiste très tôt. Il y a 40 ans, je l’ai entendu étonner un public après le dîner de types d’entreprises avec son avertissement brutal sur l’avenir de la faune de notre planète.

C’était une vie qui ne peut être répétée. La combinaison extraordinaire de filiation européenne, de service de guerre, de carrière navale prometteuse, de mari royal et de mariage de 73 ans du prince Philip est également unique.

Comme Shakespeare l’a dit à propos de la vie et de la mort d’un autre royal: «Nous, les jeunes, ne verrons jamais autant, ni ne vivrons si longtemps.

Pour votre service désintéressé à notre Reine et à notre pays: Merci, Monsieur.

Sir Michael Fallon a été député conservateur de Sevenoaks de 1997 à 2019 et a été secrétaire à la Défense de 2014 à 2017.

Comment d’autres personnages ont réagi à la mort du prince

«Un héritage majeur» Le secrétaire à la JUSTICE, Robert Buckland, estime que le duc a laissé un héritage important. Il a déclaré: «Le prince Philip était en avance sur son temps sur des questions telles que l’environnement et la technologie.» Dans une référence au programme de jeunesse Philip’s Duke of Edinburgh Awards, qu’il a mis en place en 1956, M. Buckland, à droite, a ajouté: «Il a également compris la nécessité de canaliser l’énergie des jeunes dans des activités utiles. «Il était plus intéressé à faire avancer les choses que de simplement en parler. «Le travail vital qu’il a commencé se poursuivra. « Et c’est l’hommage le plus approprié que nous, en tant que nation, pouvons lui rendre. »

« La joie de vivre »

Le secrétaire à la SANTÉ, Matt Hancock, a rendu hommage au soutien dévoué du prince Philip à la recherche clinique pour améliorer et sauver des vies.

Il a déclaré: «Il est resté déterminé à améliorer la vie des autres tout au long de sa vie, luttant durement pour de nombreuses causes, y compris en tant que mécène de longue date de la British Heart Foundation et de Muscular Dystrophy UK, plaidant pour l’importance de la recherche clinique pour améliorer et sauver des vies.

«Son don était sa capacité à avoir un impact et à rassembler les gens grâce à son humour, sa passion et sa joie de vivre. Sa mort est une grande perte pour ce grand pays.

PM se sentait bombé TONY BLAIR a raconté comment Philip a mis la peur de Dieu en lui lors de la fête du Nouvel An 1999 au Millennium Dome. Le PM d’alors était assis avec Philip et la reine pour un spectacle acrobatique spectaculaire juste avant minuit. Le duc leva les yeux vers les artistes volant dans les airs au-dessus d’eux et dit: «Eh bien, c’est remarquable. Vous savez qu’ils font cela sans harnais de sécurité? » M. Blair, craignant que quelqu’un ne tombe sur Sa Majesté, a écrit plus tard: «Je pouvais tout voir. «Reine tuée par un trapéziste au Dôme. Les célébrations sont gâchées. Blair admet que tout ne s’est pas déroulé comme prévu ». Je n’ai jamais été aussi soulagé que lorsque tout s’est arrêté.

Éloge d’Obama

BARACK OBAMA a félicité le prince Philip pour l’avoir mis à l’aise lors de sa première visite au palais de Buckingham.

L’ancien président américain et son épouse Michelle ont déclaré qu’ils n’étaient pas habitués aux «palais et à la pompe» lors de leur voyage de 2009 au Royaume-Uni.

Dans un hommage sur Facebook, il a déclaré: «Nous n’aurions pas dû nous inquiéter. La reine et le prince Philip nous ont immédiatement mis à l’aise avec leur grâce et leur générosité, transformant une cérémonie en quelque chose de beaucoup plus naturel.

Il a ajouté que le duc d’Édimbourg était «gentil et chaleureux, avec un esprit vif et une bonne humeur sans faille».

Dans les années qui ont suivi, «l’admiration d’Obama pour lui n’a fait que grandir».