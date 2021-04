LE PRINCE Philip était clairement en colère et apte à éclater.

Une autre des tournées de la reine avait éclaté en controverse internationale, après que les médias eurent rapporté l’une des légendaires gaffes du duc d’Édimbourg.

Le voyage de la reine en Australie en 2002 risquait maintenant de prendre la forme d’une poire à cause de Philip. S’adressant à des Australiens indigènes dans la jungle près de Cairns, Philip avait demandé: «Est-ce que vous vous lancez toujours des lances?»

Lors d’une réception pour la presse quelques jours plus tard à Brisbane, le duc m’a donné un coup de poing dans la poitrine et a dit: «J’ai dit ‘lancer des lances’ et je ne regrette pas de l’avoir dit parce que vous ne savez pas pourquoi j’ai dit il. »

Il s’est avéré que plus tôt dans la journée, il avait rencontré des hommes d’une tribu rivale et ils avaient dit: «Les gens que vous voyez plus tard, nous leur lançions des lances il y a des années.

Le duc était impénitent et nous a châtiés de ne pas connaître le contexte dans lequel il a dit les choses.

Il a également admis qu’en 1986, lors de la toute première tournée en Chine d’un monarque britannique régnant, il avait dit à un groupe d’étudiants britanniques que s’ils restaient à Pékin beaucoup plus longtemps, ils «auraient tous les yeux minces».

Le duc m’a dit: « C’était une conversation privée et vous n’étiez pas censé le signaler. »

Il a dit que ces étudiants vivaient une période terrible à Pékin à ce moment-là et qu’il essayait de leur remonter le moral. Avec les Australiens des Premières Nations, il voulait juste faire des blagues avec eux et il n’a jamais rien regretté.

Chaque fois qu’il y avait une photo à prendre de lui avec la reine et les chefs d’État, il ne posait que pour quatre photos – puis il se levait et partait.

À Malte, on m’a demandé de prendre une photo du prince de Galles, de la duchesse de Cornouailles, de la reine et du duc lors d’une conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth.

Effectivement, après avoir tourné quatre images, le duc est juste parti et le prince Charles a dit: « Rien ne change. »

En Chine, Philip et la reine ont posé pour des photos avec la Grande Muraille en arrière-plan. C’était une journée très chaude mais le journaliste du Sun, Harry Arnold, s’est présenté en costume et cravate. Les Chinois pensaient qu’il faisait partie du parti officiel de l’ambassade britannique et lui permettaient ainsi de suivre la reine jusqu’au mur.

Plus tard, Harry est revenu et m’a glissé un rouleau de film couleur. Il s’avère qu’il était allé avec le couple royal à la première tour, où la reine s’était arrêtée et avait mis ses lunettes de soleil, puis s’était tournée vers le prince Philip et avait dit: «Prenons notre photo ensemble.»

A refusé les analgésiques et a enduré le service pour lui rendre hommage

Le duc avait répondu: « Mais nous venons de nous faire prendre des tas de photos là-bas, par ce lot. » La reine avait dit patiemment: « Celui-ci est juste pour nous. »

Juste à ce moment-là, Harry avait sorti son petit appareil photo de sa poche et pris quelques clichés, que j’avais renvoyés plus tard à Londres.

Cette pellicule historique a mystérieusement disparu. Quelqu’un a dû entrer dans ma chambre d’hôtel et la prendre. Mais la photo qui résume le plus l’incroyable personnage de Philip est celle que j’ai prise au cénotaphe de Londres, en 2017, juste après sa retraite.

Il était sur le balcon avec la reine et la duchesse de Cornouailles. Je me concentrais sur la reine mais du coin de l’œil je pouvais voir le duc se déplacer d’un pied sur l’autre, l’air agité.

Puis il s’appuya contre le mur du balcon. La reine lui a parlé et la duchesse l’a fait aussi, mais il les a simplement ignorés et a continué.

Ce service dure au maximum 20 minutes et en s’éloignant, il a laissé échapper une grande bouffée d’air car c’était fini et il pouvait se reposer. La duchesse m’a dit plus tard qu’il souffrait terriblement d’une très mauvaise hanche, qu’il avait plus tard remplacée.

Mais il a refusé de prendre des analgésiques et a enduré le service dans une agonie complète, pour rendre hommage aux camarades tombés au combat. Il n’est plus jamais apparu au cénotaphe.

J’ai photographié le duc pendant plus de 40 ans et l’une de mes photos préférées le montre avec son oncle, Lord Louis Mountbatten, qu’ils connaissaient sous le nom de Dickie, et le prince Charles riant et plaisantant lors d’un match de polo.

C’est ainsi que je veux me souvenir de cet homme remarquable.