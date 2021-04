J’ai d’abord rencontré le duc d’Édimbourg à la fin des années 1970. Il était au milieu de la cinquantaine et bien qu’il ne soit plus le prince du polo, il avait une grande confiance en lui, ce qui était immédiatement attrayant.

Il était charmant, poli, drôle et engageant. Il était impressionnant – et il n’y a pas eu de reproches verbaux qu’il a adoptés plus tard dans sa vie.

Le prince Philip était un homme charmant et drôle avec une aversion intense pour les imbéciles Crédits: Getty

La prochaine fois que je l’ai rencontré, c’était à Amman en mars 1984.

Il était avec la reine lors d’une visite d’État au Royaume hachémite de Jordanie en tant qu’invités du roi Hussein et de la reine Noor.

Alors que nous entrions dans l’ambassade britannique, Philip s’est approché de moi et m’a demandé de sa voix nette et sèche si j’étais allemand.

Je suppose qu’avec un nom comme Ingrid c’était une possibilité. Dès que j’ai répondu par la négative, il a tourné les talons et s’est éloigné.

J’ai appris plus tard que c’était un comportement standard pour le duc. Les personnes en position de pouvoir comme Philip ne terminent souvent pas correctement une réunion. Ils s’en vont s’ils ne sont pas intéressés.

Ils savent que les gens ne veulent leur parler qu’à cause de qui ils sont, pas en tant que personne réelle, ils sont donc peu sensibles aux sentiments de l’autre personne.

Philip semblait avoir autant de sang bleu coulant dans ses veines que la reine Crédit: PA

Son époux, feu David Muir, m’a dit un jour: «Les gens qui ne le connaissent pas sont intimidés par lui.

«Cela peut être comme la séparation de la mer Rouge. Alors que le duc s’approche, tout le monde recule.

«Mais si vous êtes honnête avec lui, il est honnête avec vous. Il peut repérer un faux à un kilomètre.

Avec sa rigueur intellectuelle allait une grande générosité d’esprit.

Pratiquement tous ceux qui travaillaient pour lui avaient une affection sans réserve pour lui, même s’il leur criait continuellement dessus. Il avait également la capacité de détester la presse, ses critiques et ses imbéciles.

Ses meilleures relations étaient celles basées sur le respect mutuel, comme il avait pour la reine, sa fille Anne, la princesse royale et son plus jeune fils, Edward, le comte de Wessex.

Philip était étonnamment peu bourré, même s’il avait presque autant de sang bleu qui coulait dans ses veines que la reine.

Le prince Philip était pragmatique et ne s’attardait pas sur le passé Crédit: Getty – Piscine

Son ami le général de division Sir Michael Hobbs, ancien directeur du Duke of Edinburgh Award, a déclaré: «Il était réservé par nature et non pas un homme démonstratif. Il a rencontré l’inconfort de plein fouet et n’était pas inquiet. C’était un solitaire, totalement heureux en lui-même.

Philip aimait beaucoup de gens pour des parties spécifiques de ce qu’ils étaient mais n’avait pas beaucoup d’amis complets.

Sans surprise pour son âge, beaucoup de ceux qu’il avait sont morts. Mais Philip était pragmatique et ne s’attardait pas sur le passé ou sur ce qui aurait pu être.

En tant que très performant, il attendait la même chose de ses amis, mais quand ils le décevaient, il était toujours juste.

C’était la même chose avec ses enfants. Dans sa jeunesse, son fils aîné, le prince de Galles, avait peur de lui et bien qu’ils aient développé un grand respect l’un pour l’autre, il a fallu des années de malentendu.

La défunte princesse Diana de Galles a déclaré qu’il était un compagnon de dîner amusant.

Le prince Philip a pris grand plaisir à défier les conventions Crédit: Getty – Piscine

Mais elle ne se tournerait jamais vers lui pour avoir de la sympathie ou pour lui demander de l’aide plutôt que des conseils qu’il lui donnait. À la fin de sa vie, elle a déclaré qu’elle le détestait.

Dans une conversation que j’ai eue avec elle sur le sujet, elle m’a informé qu’elle avait averti ses fils William et Harry de ne jamais crier sur quiconque ne pourrait pas répondre comme le faisait leur grand-père.

Comme c’est souvent le cas entre les générations plus jeunes et plus âgées, les petits-enfants du duc l’ont trouvé plus facile que ses enfants, en particulier le fils d’Anne, Peter Phillips, qui a toujours été un favori.

Selon un membre du personnel, alors que le duc devenait plus acerbe, le seul qui pouvait lui remonter le moral était Peter.

L’augmentation de la vieillesse rendait Philip plus irritable et plus maussade – mais il prenait tout de même un immense plaisir à défier les conventions.

Alors que la reine organisait un thé pour Donald Trump en juillet 2018, le duc a pris un hélicoptère à 200 miles de Wood Farm à Sandringham à Romsey dans le Hampshire à la place.

Là, il se tenait à la fontaine de l’abbaye de Romsey en tant que parrain d’Inigo Hooper, six mois, son cousin germain à trois reprises.

Inigo est le fils de Tom Hooper et de Lady Alexandra Knatchbull, arrière-arrière petit-fils de Louis Mountbatten, comte, vice-roi de l’Inde, homme d’État, oncle de Philip et héros de son enfance.

Le petit Inigo héritera un jour du siège de la famille, Broadlands.

Le prince Philip n’avait aucune envie de rencontrer le président Trump Crédit: News Group Newspapers Ltd

Philip, qui avait alors 97 ans, voulait être là parmi la famille Mountbatten, pas au château de Windsor avec un président américain qu’il n’avait aucune envie de rencontrer. Il revenait à ses racines.

Philip a refusé de changer quoi que ce soit à cause de son âge. Le personnel de Windsor a noté qu’après son accident de voiture en janvier 2019, il avait une joie renouvelée de vivre – peut-être parce qu’il estimait qu’on lui avait donné une reprise pour continuer avec ce qui restait de la vie.

Il aimait regarder des programmes de cuisine à la télévision, pouvait encore lire et apprécier la compagnie de femmes attirantes et de conservation intelligente.

Il était étonnamment sensible et quelque peu timide et maintenait une fascination continue pour les nouvelles choses et les nouvelles idées, qui étaient parfois un peu décalées.

Par exemple, il a une fois décidé que ce serait une bonne idée d’introduire des faucons à New York pour tuer la population de vermine de l’époque.

Par-dessus tout, Philip était fidèle – à sa femme, la reine, et à l’institution de la monarchie.

Le devoir royal était tout pour le prince Philip Crédits: Getty – Contributeur

Il était attristé que la jeune génération ne semblait pas tous avoir le dévouement au devoir qui était toujours son synonyme.

Pour lui, le devoir était au centre de tout. Ce n’était pas un choix. C’est le cadre à partir duquel toutes les autres choses découlent. Philip a trouvé le confort et la sécurité dans la structure, mais il avait une tendance rebelle.

Il a toujours pensé que sa voie était la bonne et il n’aimait pas être corrigé si quelqu’un le contredisait.

C’était un mâle alpha jouant un rôle bêta mais il acceptait cela comme son devoir. Il était toujours là, deux pas derrière.

Le personnage aux multiples facettes, complexe et humoristique qu’était le prince Philip a consacré son temps libre à la poursuite du savoir et à apprécier ce qu’il faisait.

Au cours de ses dernières années, il a refusé de céder à la maladie ou à l’infirmité, réalisant que le faire lui refuserait sa dernière chance de comprendre ce qu’il n’avait pas compris auparavant.

Le prince Philip était un homme d’une grande discipline personnelle Crédits: Max Mumby

Je ne pense pas qu’il avait peur de la mort ou peur de la vie. Sa peur était de laisser les choses en suspens.

Jusqu’au bout, il est resté un homme d’une immense discipline personnelle et d’un dévouement au devoir.

La façon dont il a réussi à survivre dans sa vie extraordinaire et à la faire vivre est son héritage éternel.

Ingrid Seward est l’auteur de Prince Philip Revealed: A Man Of His Century publié par Simon & Schuster.

L’expert royal Ingrid Seward a rencontré le prince Philip pour la première fois à la fin des années 1970 Crédits: Getty – Contributeur