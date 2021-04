La mort du prince Philip est une perte personnelle pour la reine et un coup dur pour la famille royale britannique. Les Royals d’Angleterre sont les plus connus au monde et peuvent retracer leurs racines héritières de près de 1200 ans. La reine Elizabeth II, 94 ans, compte maintenant trois générations d’héritiers directs, une succession inédite depuis le règne de la reine Victoria à la fin du 19e siècle. Un regard sur l’arbre généalogique royal:

Contribution: Shawn Sullivan, David Baratz et Jayme Deerwester