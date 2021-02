Le prince Philip commence le 11e jour à l’hôpital lors de son plus long séjour commun depuis au moins une décennie

Le duc d’Édimbourg a commencé aujourd’hui sa 11e journée à l’hôpital où il est soigné pour une infection avant le début du week-end.

La dernière mise à jour du palais de Buckingham sur le prince Philip, 99 ans, a eu lieu mardi et a déclaré qu’il était « à l’aise » et « réagissait au traitement ».

Son fils, le prince Edward, a également déclaré cette semaine que Philip était « beaucoup mieux » mais « impatient de sortir » avec la famille royale gardait leurs « doigts croisés ».

Le comte de Wessex a remercié les sympathisants pour leurs messages de soutien, car il a été annoncé mardi que Philip passerait « plusieurs jours » de plus à l’hôpital.

Il a été admis à l’hôpital King Edward VII de Londres mardi soir par mesure de précaution après s’être senti mal, et est entré sans aide dans le bâtiment.

C’est le temps le plus long qu’il ait passé à l’hôpital depuis juin 2013, lorsqu’il a subi une opération exploratoire de l’abdomen.

Le 11e jour de Philip à l’hôpital est survenu lorsque son petit-fils, le prince Harry, a été interviewé par James Corden lors du Late Late Show in America.

Le duc d’Édimbourg, photographié en juillet 2017, reste à l’hôpital en raison d’une infection

Des policiers patrouillent à l’extérieur de l’hôpital King Edward VII à Marylebone, Londres, ce matin

Le prince Philip en 2013 après avoir quitté l’hôpital après 11 jours après une opération de l’abdomen

Des policiers se tiennent devant l’hôpital ce matin où le prince Philip est soigné

Il lui fait part de son choix de s’éloigner du travail en tant que Royal à plein temps: « Il ne s’est jamais éloigné. C’était un pas en arrière plutôt que de démissionner.

Au moment de l’admission de Philip à l’hôpital, le palais n’a pas révélé la raison, mais a ensuite déclaré ce mardi qu’il était soigné pour une infection.

Edward, qui a dit qu’il avait parlé à son père au téléphone, a suggéré que le duc, qui est connu pour son attitude « sans chichi », était un peu frustré de rester à l’hôpital.

Le palais a déclaré mardi: « Le duc d’Édimbourg reste à l’hôpital du roi Édouard VII où il reçoit des soins médicaux pour une infection. Il est à l’aise et répond au traitement, mais il ne devrait pas quitter l’hôpital avant plusieurs jours.

Edward a été interrogé sur son père par Rhiannon Mills, correspondant royal de Sky News, alors qu’elle filmait une interview séparée avec lui dans sa maison de Bagshot Park à Surrey.

Il a répondu: « Il va beaucoup mieux, merci beaucoup, et il a hâte de sortir, ce qui est le plus positif, alors nous gardons les doigts croisés. »

Des policiers se tiennent ce matin à l’entrée de l’hôpital King Edward VII à Londres

Des policiers passent devant l’entrée de l’hôpital King Edward VII où Philip a été admis

Lorsqu’on lui a demandé si Philip, qui aura 100 ans en juin, était frustré d’être à l’hôpital, Edward a ri et a répondu: «Juste un peu.

« Je pense que cela nous touche tous, et alors vous ne pouvez regarder l’horloge que tant de fois et les murs ne sont que si intéressants.

« Nous avons reçu des messages brillants et charmants de toutes sortes de personnes et nous apprécions vraiment cela et lui aussi, je les ai transmis. C’est fantastique, merci.

Philip devait initialement passer quelques jours sous soins médicaux pour « observation et repos », mais vendredi dernier, il est apparu qu’il était susceptible de rester à l’hôpital cette semaine.