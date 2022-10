Le prince Philip a-t-il eu une liaison dans les années 1950 ? – Le soleil

LA REINE Elizabeth II et le prince Philip ont été mariés pendant plus de 70 ans et ont eu le plus long mariage de l’histoire royale britannique.

Mais leur histoire d’amour n’était pas sans rumeurs royales, en particulier celles suggérant que le prince Philip avait été infidèle.

La reine Elizabeth II et le prince Phillip se sont mariés en 1947 Crédit : Times Newspapers Ltd

Quelles sont les rumeurs sur le prince Philip ?

La réputation de Philip en tant qu’homme à femmes est antérieure à son mariage en 1947 avec la jeune princesse Elizabeth.

Officier de marine fringant, il avait déjà une série de liaisons romantiques à son actif au moment de son mariage.

Il y a eu son amitié amoureuse avec la débutante canadienne Osla Benning et trois aventures alors qu’il était en poste en Australie.

Alors que le duc était Down Under, il aurait eu une romance avec la beauté de la société Sue Other-Gee, une amie proche Georgina Kennard et Sandra Jacques, avec qui il aurait eu “une histoire d’amour très complète”.

Et les rumeurs prétendent que bien que le prince soit épris de sa femme, affirmant qu’il était “tombé amoureux complètement et sans réserve”, il est rapidement devenu frustré par la vie d’épouse royale.

Forcé d’abandonner sa carrière navale, il s’est retrouvé sans véritable statut au palais et jouait toujours les seconds violons de la reine.

Certaines de ses activités ont conduit à de nouvelles rumeurs selon lesquelles le prince nouvellement marié était peut-être infidèle.

Le club de déjeuner de son gentleman et les visites qu’il a effectuées sur le yacht royal Britannia ont conduit à la spéculation.

Qui sont les femmes qui auraient eu des aventures avec le prince ?

La reine a surtout ignoré le moulin à rumeurs, mais sa patience a dû être mise à l’épreuve par un incident notoire en octobre 1948.

Elle était enceinte de huit mois de Charles lorsque son mari se serait embarqué dans une cintreuse qui a fait la une des journaux tels que “Le prince et la showgirl” dans le monde entier.

La “showgirl” était l’actrice Pat Kirkwood, 27 ans, la plus grande star du West End, célèbre pour ses jambes galbées.

En 1948, des histoires ont été publiées sur la prétendue aventure de Philip avec l’actrice Pat Kirkwood Crédit : PA : Association de la presse

Elle a rencontré le prince, également âgé de 27 ans, lorsqu’il s’est écrasé ivre dans sa loge avec son ami – et son petit ami de l’époque – le baron Nahum, le photographe de la cour.

Philip aurait conduit Pat dans un restaurant Mayfair dans sa voiture de sport, puis dans une boîte de nuit, où ils seraient restés debout jusqu’à l’aube dansant joue contre joue.

Pat a toujours nié les rumeurs d’une liaison, mais ils ont refusé de mourir.

Ses amis pensent que son association avec Philip est la raison pour laquelle elle n’a jamais reçu de distinctions officielles, malgré 60 ans de célébrité.

Elle a révélé de manière révélatrice: «Je soupçonne qu’il s’est senti piégé et a rarement eu la chance d’être lui-même. Je pense que je suis parti du bon pied parce que je l’ai fait rire.

Mais, des lettres entre elle et Philip qui ont été révélées après sa mort en 2007, à l’âge de 86 ans, ont qualifié les commérages de “rumeur ridicule” répandue par des personnes “mal intentionnées”, indiquant qu’une liaison ne s’est jamais produite.

En octobre 1956, le prince embarqua sur le yacht royal Britannia avec son ami Mike Parker et n’était toujours pas revenu en février suivant.

Les journaux américains ont émis l’hypothèse qu’il y avait une rupture entre le couple royal et ont cruellement rapporté que des femmes étaient passées en contrebande à bord du yacht royal.

La reine a officiellement démenti tout problème conjugal dans une déclaration du palais qui disait: “Il est tout à fait faux qu’il y ait une rupture entre la reine et le duc.”

Puis elle s’est envolée pour le Portugal pour le rencontrer, avec une blague effrontée dans sa manche.

Philip avait été photographié avec un «ensemble complet» – une moustache et une barbe – alors la reine a décidé de porter de fausses moustaches pour leurs retrouvailles.

Au moment où elle est arrivée, il était rasé de près. La cascade visait à montrer à quel point elle était détendue face aux rumeurs tourbillonnantes.

Une autre femme qui a été constamment liée au duc au fil des ans est Lady Penelope Brabourne.

Elle n’est pas étrangère au chagrin après que son mari de 31 ans, Lord Brabourne, l’ait quittée pour un créateur de mode des Bahamas en 2010.

Blonde, mince et d’une beauté saisissante, Lady Brabourne est la partenaire de Philip dans les compétitions d’attelage depuis 1994.

Elle a également été une invitée régulière des soirées à la maison du week-end qu’il organise à Wood Farm, sur le domaine de Sandringham à Norfolk, mais n’y est jamais restée lorsque la reine était là.

Des sources disent qu’elle a agi en tant que confidente du prince et a partagé son sens de l’humour bruyant.

La reine a toujours tenu à montrer à quel point elle était détendue à propos de leur relation, s’assurant que Lady Brabourne était en tête de liste des invités à la fête du palais.

Sacha, duchesse d’Abercorn, a expliqué un jour que “la reine donne beaucoup de latitude à Philip. Son père lui a dit : « Souviens-toi qu’il est marin. Ils arrivent avec la marée ».

Sacha devrait le savoir – car elle est une autre des amies proches de Philip qui a été une source de spéculation constante.

Lady Abercorn, admet qu’il y avait une “alchimie très chargée” entre eux mais a insisté : “Je ne suis pas allée coucher avec lui. Il n’est pas comme ça.

Parmi les autres femmes qui ont causé des bavardages fébriles au fil des ans, citons l’actrice hollywoodienne Merle Oberon, qui a conservé une photographie signée de Philip dans un cadre argenté et l’a diverti dans son domaine à Mexico.

Une autre flamme présumée était la danseuse du ventre de Liverpudlian Patricia Kluge et la personnalité de la télévision Katie Boyle, qui ont qualifié de “pure fabrication” les affirmations selon lesquelles Philip aurait rapidement quitté l’arrière de sa maison alors que son mari arrivait à l’avant.

Lorsque l’amie d’enfance du prince Helen Cordet, une star de cabaret grecque, a refusé de révéler la paternité de ses deux enfants après qu’elle se soit séparée de son premier mari, on a supposé que Philip était le père.

Le record a ensuite été établi – leur père est un aviateur français qui est devenu le deuxième mari d’Helen.

Plus scandaleusement, Philip était également lié à la romancière Daphné du Maurier et à la princesse Alexandra, la cousine de la reine.

Cette dernière affirmation est particulièrement farfelue – la reine a continué à prodiguer des honneurs à son cousin, ce qui serait hautement improbable s’il y avait quelque chose de fâcheux dans ses relations avec Philip.

La vérité est que pas la moindre preuve d’une relation physique entre Philip et l’un de ses camarades de jeu n’a jamais été trouvée.

Le prince Philip et la reine Elizabeth sont restés ensemble jusqu’à ce que la mort les sépare.

Le prince est malheureusement décédé le 9 avril 2021, et un peu plus d’un an plus tard, la reine bien-aimée du pays est décédée le 8 septembre 2022.