Par Ingrid Seward

C’était un prince de Grèce sans le sou. Elle était la fille du roi d’Angleterre, mais leur amour a duré plus de 70 ans. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Philip était un cadet de la marine de 18 ans et Elizabeth seulement 13.

Comme Lord Mountbatten l’a rappelé au prince Charles dans une lettre écrite il y a de nombreuses années: «Maman n’a jamais sérieusement pensé à quelqu’un d’autre après la rencontre de Dartmouth, quand elle avait 13 ans!»

Elle ne l’a jamais fait. Bien qu’en dehors de leurs lignées royales, ils n’auraient pas pu être plus différents.

La princesse Elizabeth n’avait jamais été laissée à elle-même ou seule, encore moins avec un homme.

Le prince Philip est venu sans bagages.

Il était complètement indépendant et autonome.

Il s’était toujours occupé de lui-même et n’avait pas de maison où aller et aucun parent ne voulait ou ne pouvait s’occuper de lui.

Elizabeth était follement amoureuse de lui et le resta jusqu’à la fin. Elle ferma les yeux sur ses indiscrétions et il devint à son tour son rocher.

Il a arrêté de fumer le jour où il a épousé «Lilibet», comme il l’appelait, et pendant les beaux jours de leur jeune mariage, quand ils se sont finalement installés ensemble à Clarence House, il a acheté la jeune princesse de sa camisole de force royale et l’a encouragée à devenir plus indépendante.

Elle l’aimait d’autant plus pour cela et lui prodiguait des cadeaux: un poney de polo pour son anniversaire, un voilier pour ses aventures de Cowes Week et une garde-robe de vêtements raffinés.

À son tour, il lui offrait toujours des fleurs – généralement du muguet – pour son anniversaire et se réjouissait de concevoir des bijoux pour elle.

Pour la première fois de sa vie, il avait une femme qu’il pouvait aimer et une maison où il était chef de famille.

Leur idylle ne devait pas durer, mais cela a cimenté leur relation avec Philip en tant que patron. Il était la seule personne au monde à pouvoir rabaisser la princesse – en la traitant de «foutue imbécile» et en lui disant même de se taire.

Il la terrifiait en conduisant trop vite, mais elle était déterminée à ne pas lui laisser la satisfaction de savoir.

À ces débuts, la princesse était en sécurité dans son amour, mais sa masculinité manifeste la faisait parfois taire.

Il est resté quelque chose de l’homme macho toute sa vie et bien qu’il ait continué à s’irriter contre la cage royale, il a mis son cerveau considérable au travail.

La reine le respectait énormément pour cela, sachant à quel point il avait été difficile pour lui d’abandonner sa carrière navale et de marcher deux pas derrière elle.

Mais en ce qui la concerne, la chose de loin la plus importante qu’il a faite a été d’aider à moderniser la monarchie et à l’amener dans le 20e siècle.

«J’ai essayé de l’aider à continuer pendant que je suis ici», fut tout ce qu’il disait sur le sujet.

En novembre 1997, dans son discours de mariage en or, la reine a parlé de son mari plus ouvertement qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant.

«Trop souvent, je le crains, le prince Philip a dû m’écouter parler», a-t-elle commencé.

«Souvent, nous avons discuté de mon discours prévu à l’avance et, comme vous vous en doutez, ses opinions ont été exprimées de manière directe.

«C’est quelqu’un qui ne prend pas facilement les compliments, mais il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette plus grande réclamerait jamais, ou nous saurons jamais.