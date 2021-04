C’était un passage émotionnel et symbolique du témoin.

Lorsque le prince Charles a fait un voyage spectaculaire de 200 miles de Highgrove dans le Gloucestershire pour voir son père malade dans un hôpital de Londres en février, c’était plus qu’une simple réunion de famille.

Le prince Charles alors qu’il quitte l’hôpital King Edward VII après avoir rendu visite à son père, le prince Philip Crédit: EPA

C’était une réunion d’une importance vitale, d’autant plus que les visiteurs de l’hôpital privé du roi Édouard VII n’étaient autorisés à voir des patients que dans des «circonstances exceptionnelles».

Cet échange privé s’inscrivait clairement dans cette rubrique alors que le futur roi sortait de leur conversation de 30 minutes clairement bouleversé et préoccupé.

Cela avait été une rencontre émouvante – une rencontre où, on pouvait supposer, Philip a présenté ses derniers souhaits à son fils aîné.

Le duc, qui était à la tête de la famille depuis aussi longtemps que l’on s’en souvienne, se retirait enfin et se retirait.

Il était maintenant temps pour Charles de se mettre au travail et de prendre enfin le contrôle de la première famille.

Sans aucun doute, son père, qui avait la réputation d’écrire des lettres réfléchies aux membres de la famille, avait écrit à l’avance ses pensées sur papier.

Le prince Philip a passé le relais à Charles lors d’une visite au chevet en larmes mais cruciale Crédits: Max Mumby

Philp et Charles à Royal Ascot en juin 2017 Crédits: Getty

ORDERLEY & NO-NONSENSE

Philip gardait ses papiers à Wood Farm, son logement de retraite sur le domaine de Sandringham.

Et au cours de ses dernières semaines, le duc, qui avait horreur de jeter tout ce qui pouvait avoir une importance historique, veillait à ce que ses affaires soient aussi en forme de navire et à la mode Bristol que cet ancien capitaine de marine pouvait les faire.

Ordonné et sans fioritures – tout comme son personnage.

Bien que la famille se souvienne de Philip avec une énorme affection – William et Harry l’appellent The Stud en référence à une photo de leur grand-père avec ses cheveux lissés en arrière et portant des lunettes de soleil – sa relation avec son fils aîné n’a jamais été facile.

La princesse Diana m’a dit que c’était «très délicat, très délicat».

Elle a rappelé: «Le prince Charles aspire à se faire caresser la tête par son père.»

William et Harry ont appelé leur grand-père The Stud en référence à une photo de lui avec ses cheveux lissés en arrière et portant des lunettes de soleil Crédits: Rexfeatures

Charles et Philip partagent une blague alors qu’ils rient ensemble, les mains dans les poches, au badminton Crédits: Rex

La reine Elizabeth et le duc d’Édimbourg tenant leur premier enfant, le prince Charles Crédit: PA

Premier jour du prince Charle à l’école publique Crédit: PA: Press Association

Le vieil homme était beaucoup plus progressiste et moderne que son fils, heureux d’être surnommé «Old Fogy».

Ainsi, leur rencontre n’était pas faite pour de vains compliments ou pour des souvenirs mais, très probablement, pour consolider un transfert de pouvoir au sein de la famille.

Ce qui avait effectivement été le cas depuis la retraite du prince Philip en 2017 était désormais un fait accepté.

Le prince Charles est chef de famille, en charge des décisions au jour le jour.

Cela est signifié par le fait que Charles a reçu automatiquement le titre principal de son père, duc d’Édimbourg, ainsi que ses autres honneurs.

C’est le prince de Galles qui, en tant que chef de famille nouvellement oint, a parlé à la nation de son père et de la dette que lui doivent la nation et sa famille pour son «cher papa».

« PERSONNE TRÈS SPÉCIALE »

Il a parlé de la «personne très spéciale» qu’il était, à quel point il avait été touché par l’effusion d’amour pour lui par des gens qui «partagent notre perte et notre chagrin» et comment il «lui manquerait énormément».

C’était un message d’adieu émouvant du fils aîné de Philip, qui doit maintenant démêler une famille enchevêtrée dans une série de crises personnelles. Déjà, il s’est montré plus décisif que sa mère, dont la politique avec les questions familiales difficiles était généralement de jeter la canette sur la route.

Charles a rapidement envoyé son jeune frère Andrew dans les backwaters royaux à la suite de son interview télévisée sur un accident de voiture à propos de son association avec le délinquant sexuel en disgrâce Jeffrey Epstein.

Charles, qui était en Nouvelle-Zélande en visite officielle, a téléphoné à la reine et l’a forcée à dépouiller son fils préféré de ses devoirs royaux.

Après des jours de gros titres audacieux, y compris des rapports sur l’exode rapide de ses organismes de bienfaisance et de ses sponsors, Andrew a publié une déclaration disant que la reine lui avait donné la permission de se retirer de ses fonctions publiques dans un avenir prévisible. Ce fut une fin brutale et rapide à sa carrière royale, orchestrée par son frère aîné.

Le prochain roi et chef de famille devra faire preuve de plus de diplomatie lors de la construction de ponts avec son plus jeune fils, qui est allé à la télévision aux heures de grande écoute et a accusé son père et son frère d’être piégés dans l’institution de la monarchie.

La reine tenant le prince Edward, entourée du prince Andrew, de la princesse Anne et du prince Charles, à l’occasion du 39e anniversaire de la reine Crédit: PA

Les gens s’arrêtent devant le palais de Buckingham pour rendre hommage au duc d’Édimbourg Crédit: PA

Une photo du prince Philip parmi les fleurs laissées par le public devant les portes du château de Windsor Crédits: Getty Images – Getty

C’est maintenant à Charles, et non à son père, qui avait une relation étroite avec Harry, de trouver la meilleure façon d’attirer le fils prodigue dans le bercail – voire pas du tout.

La reine étant désormais veuve et une plus grande autorité conférée aux épaules du prince de Galles, on dira que Sa Majesté, qui a 95 ans ce mois-ci, devrait démissionner.

Dans l’une de ses rares déclarations publiques sur cette question chatouilleuse, le prince Charles n’a pas tardé à souligner que la reine ne devrait jamais se retirer qu’en cas d’incapacité physique ou mentale.

Comme il l’a dit au journaliste Kenneth Harris: «La reine Victoria dans ses 80 ans était plus aimée, plus connue, plus vénérée qu’à tout moment de son règne. Beaucoup de choses auraient été perdues si elle avait reculé avant son apogée. Il a une affaire.

Au coucher du soleil de son long règne, la reine, grâce aux médias sociaux, a semblé plus accessible, spirituelle et sage que peut-être à n’importe quel moment.

Son émission «Nous nous reverrons» lors de la première vague de la pandémie était sans doute sa meilleure heure.

Une fille ajoute ses fleurs aux hommages floraux au prince Philip Crédits: Getty

Le 90e anniversaire de la reine au Mall de Londres en 2016 Crédits: Getty Images – Getty

La reine et le prince Philip avec les enfants Anne et Charles Crédits: Getty – Contributeur

Pratique et terre-à-terre, la reine a fait savoir, selon sa biographe Sally Bedell Smith, qu’elle se retirerait effectivement en cas d’incapacité mentale ou physique.

Une telle démarche invoquerait la Regency Act, déclenchant la nomination de Charles comme régent. Sauf accidents, elle reste cependant directrice générale de The Firm.

Ces jours-ci, Charles est bien son ombre et non plus son ombre.

Au cours des dernières années, elle a délégué une grande partie du gros du travail à son fils aîné et à son héritier, le prince William.

Elle n’effectue plus de vols longue distance, laissant cette tâche à Charles et William.

À sa demande, Charles a été invité à l’unanimité à devenir chef du Commonwealth à son décès. Elle a également renoncé à de nombreux patronages et les a transmis à la jeune génération.

Maintenant, il était temps pour Charles de passer à l’assiette et enfin de prendre le contrôle Crédits: Getty

Charles, Philip et William pendant le Diamond Jubilee Thames River Pageant Crédits: Getty

Prince Philip en 1958 Crédits: Rex

Alors que «Reader One», comme elle est connue, examine toujours le contenu confidentiel des légendaires boîtes rouges, Charles fait livrer son propre ensemble en cuir vert de course.

Avec la mort de Philip et, alors que la nation se dirige vers les pensées d’un nouveau règne, une décision de la reine prise en 2016 prend une plus grande importance.

Cette année-là, elle a nommé Camilla membre du Conseil privé, le plus haut organe consultatif de la reine.

Les membres font partie d’un groupe plus large qui se réunit dans les 24 heures suivant la mort de la reine pour entendre le serment religieux et la proclamation du nouveau roi – vraisemblablement Charles III.

C’était un geste réfléchi de la part de la reine de donner à la duchesse de Cornouailles un siège au bord de cette cérémonie historique qui sert de pistolet de départ pour le nouveau règne.

La reine et le prince Charles, posent pour un portrait dans le jardin de Frogmore House à Windsor Crédit: AFP

Philip discute avec ses petits-fils, le prince William et le prince Harry Crédits: Getty

La reine et Philippe sur le domaine du château de Balmoral en 1972 Crédit: Patrick Lichfield – Getty

L’idée d’une reine Camilla était impensable une fois.

Avec la mort du prince Philip, le témoin a été transmis de génération en génération.

C’est l’aube de l’âge du roi Charles et de la reine Camilla.