Le PRINCE Philip aurait dit à la princesse Diana « Je ne peux pas imaginer que quiconque vous quitte pour Camilla » dans des lettres qu’il a écrites pour essayer de sauver son mariage avec Charles.

Philip, décédé vendredi à 99 ans, a fait un effort particulier pour accueillir Diana après son mariage avec le prince Charles en 1981.

Diana et Philip avaient un lien étroit jusqu’à ce qu’elle se sépare de Charles. Elle appelait affectueusement son beau-père « mon cher pa » Crédits: Getty – Contributeur

Et quand le mariage de Diana avec Charles a commencé à échouer, il a commencé à écrire à sa belle-fille et est devenu un «conseiller conjugal» avoué.

L’ancien majordome royal Paul Burrell a affirmé qu’il « a fait plus d’essayer de sauver le mariage de Charles avec Diana que son fils ».

Dans une lettre, le duc d’Édimbourg a exprimé son choc face à la relation de Charles avec Camilla Parker-Bowles.

Il a écrit: « Nous n’approuvons aucun de vous d’avoir des amants. Charles était idiot de tout risquer avec Camilla pour un homme à sa place.

«Nous n’avons jamais rêvé qu’il aurait envie de vous quitter pour elle.

«Je ne peux pas imaginer que quelqu’un de sensé vous quitte pour Camilla. Une telle perspective ne nous est même jamais venue à l’esprit.

Les notes échangées entre les deux membres de la famille royale ont duré de juin 1992 jusqu’à la séparation de Diana et Charles en décembre 1992.

Le duc d’Édimbourg photographié avec le prince Charles et Camilla en 2011 Crédits: 2011 Samir Hussein

Après son divorce avec Charles, la relation de Philip avec Diana est devenue tendue Crédit: News Group Newspapers Ltd

Philip a écrit à Diana qu’il ne pouvait pas imaginer le lactosérum que quiconque la quitterait pour Camilla

Phillip aurait repris les inquiétudes de Diana à propos de Camilla Parker Bowles moins d’un an après son mariage avec Charles.

Et dans une lettre, il a déclaré: « Je suis tout à fait prêt à concéder, je n’ai aucun talent de conseiller conjugal. »

Diana aurait dit à ses amis: « Combien d’autres épouses discuteraient de leurs problèmes conjugaux avec leur beau-père au lieu de leur mari? », Rapporte le Daily Mail.

L’une de ses lettres commençait: «J’ai été particulièrement touchée par votre dernière lettre qui m’a prouvé, si je ne le savais pas déjà, que vous vous en souciez vraiment.

Deux des amis de Diana, Rosa Monckton, alors directrice générale de Tiffany’s à Londres, et Lucia Flecha de Lima, épouse de l’ambassadeur du Brésil, ont dit au Gyles Brandreth qu’ils liraient les lettres avec Diana.

« Quand les lettres sont arrivées, » expliqua Rosa, « elles provoquèrent à la fois de l’excitation et de l’alarme. Diana était de haut en bas.

« Quelque chose qu’il a dit pourrait la faire pleurer, quelque chose pourrait la faire rire. Elle a très souvent eu le mauvais bout du bâton, interprétant mal ce qu’il voulait dire. »

Lucia se souvient: «Nous avons parcouru chaque lettre avec tant de soin, en réfléchissant à ce qu’il a dit, en en parlant, en lui expliquant.

«Nous montions dans la voiture et allions tous au [Brazilian] ambassade et asseyez-vous ensemble et lisez les lettres, ligne par ligne. «

ÉCHANGE DE LETTRES

Au cours des échanges, Philip a fait part de ses préoccupations au sujet de sa boulimie et a déclaré que cela aurait pu être responsable de certains de ses modèles de comportement.

Mais il était furieux des affirmations dans le livre d’Andrew Morton de 1992 selon lesquelles la famille royale ne se souciait pas de son malheur.

Cet été-là, Philip a écrit à Diana: « Pouvez-vous honnêtement regarder dans votre cœur et dire que la relation de Charles avec Camilla n’avait rien à voir avec votre comportement envers lui dans votre mariage? »

Dans une autre lettre, il lui a dit qu’être marié à un futur roi « impliquait beaucoup plus que simplement être un héros avec le peuple britannique ».

Alors que son point de vue sur Diana se tournait, il sentit qu’elle surclassait la reine lors d’apparitions publiques.

Philip serait également devenu « balistique » lors de l’interview de Diana sur BBC Panorama en 1995 où la princesse a déclaré « nous étions trois dans ce mariage ».

Les funérailles du duc d’Édimbourg auront lieu à Windsor samedi après-midi, la reine ordonnant à la famille royale de ne pas porter d’uniforme militaire pour l’occasion.

Le duc de Sussex avait fait face à la perspective humiliante d’être le seul homme âgé de la famille royale à porter des civvies après avoir perdu ses grades honorifiques.

On a également dit qu’il y avait un «mécontentement sérieux de la marine» d’avoir été traîné dans une rangée sur le prince Andrew portant peut-être l’uniforme d’un amiral.

Les initiés impliqués dans la planification des funérailles de samedi affirment que la reine est personnellement intervenue pour suggérer à tous les hommes de la famille royale âgés de porter des costumes et des cravates.

