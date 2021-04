Le PRINCE Philip a dit à Charles comment il devrait «diriger la famille royale» et «s’occuper de la reine» lors de sa visite à l’hôpital.

Des semaines avant la mort du duc d’Édimbourg, il était à l’hôpital pour lutter contre une infection lorsque l’héritier du trône lui a rendu visite et a eu une conversation de cœur à cœur.

Le duc d’Édimbourg, qui était à l’hôpital King Edward VII de Londres, n’avait que trois choses importantes à dire à son fils aîné lors de sa visite.

Dans une conversation émouvante au chevet, le duc a conseillé au prince Charles de prendre soin de la reine quand il était parti.

Il a également expliqué comment Charles devrait diriger la famille royale au cours des années à venir, selon l’expert Robert Jobson.

Et il a également exprimé son souhait de rentrer chez lui, car il voulait mourir dans son propre lit derrière les murs du château de Windsor, a révélé une source du palais.

À l’époque, le prince Charles semblait montrer la tension d’une semaine difficile pour la famille royale lorsqu’il a rendu visite à son père malade à l’hôpital.

Le prince de Galles avait l’air très sombre et larmoyant en sortant de l’hôpital.

Le prince Charles s’est rendu à Londres depuis sa résidence Highgrove dans le Gloucestershire et est entré par l’entrée arrière de l’hôpital où il a été accueilli par le personnel de sécurité.

Mais depuis son hospitalisation en février, le duc d’Édimbourg est malheureusement décédé le vendredi 9 avril, à l’âge de 99 ans.

Il était dans le confort de sa propre maison, entouré de sa famille.

Et maintenant, l’héritier du trône, Charles a hérité du titre de duc d’Édimbourg de son père alors que la nation pleurait la perte du membre le plus travailleur de la famille royale après sept décennies de service.

La reine a exprimé sa «profonde tristesse» après que son mari «bien-aimé», le duc d’Édimbourg, soit décédé «paisiblement» au château de Windsor.

Le prince Philip a reçu le titre de duc d’Édimbourg le jour de son mariage avec la reine Elizabeth le 20 novembre 1947.

Conformément à la tradition royale, le titre de duc d’Édimbourg a été immédiatement transmis à son fils aîné, le prince Charles.

Mais le titre sera en fait hérité par le plus jeune fils de Philip, le prince Edward, lors de l’accession éventuelle de Charles au trône.

En 1999, le palais de Buckingham a annoncé qu’Edward succéderait à son père dans le duché avec la bénédiction de la reine et du prince Philip.

Ce soir, Charles a rendu hommage à son «cher papa» alors que le pays pleure la perte du duc d’Édimbourg.

Dans une déclaration émouvante ce soir, Charles a déclaré que son père lui manquait « énormément » et que le duc serait « si profondément touché » par l’effusion de chagrin.

«Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth.

«Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément.

« C’était une figure très aimée et appréciée et, à part toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde et le Commonwealth, qui, je pense aussi, partagent notre perte et notre chagrin.

«Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense que par-dessus tout, aurait été étonnée par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela.

« Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste. Merci. »

Cela vient après que le prince Charles ait fait l’éloge des « réalisations étonnantes » de son père et que la princesse Anne a déclaré que « la vie sans lui sera complètement différente ».

Ils ont rejoint des membres supérieurs du cabinet, qui ont parlé avec affection du mari, du père, du grand-père et de l’arrière-grand-père bien-aimés dans des émissions de vendredi soir.

Le fils aîné du prince Philip, Charles, a déclaré à la BBC que son père « ne souffrait pas volontiers des imbéciles » alors qu’il s’émerveillait de ce qu’il avait accompli aux côtés de la reine pendant sept décennies.

Il a dit: «Son énergie était étonnante à soutenir ma maman, et à le faire depuis si longtemps.

« Ce qu’il a fait, c’est une réalisation étonnante, je pense. »