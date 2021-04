Le PRINCE Philip a choisi les médailles et les décorations pour l’autel à côté de son cercueil.

Ils ont été cousus sur neuf coussins avec du fil de pêche transparent, ainsi que ses ailes de la Royal Air Force et le bâton de maréchal.

Une couturière travaille à préparer les coussins qui porteront les médailles et les décorations choisies par le prince Philip

Une vue rapprochée de l’Ordre du mérite, de la chaîne royale victorienne et du groupe de médailles en taille réelle, cousus sur un coussin avec l’insigne du prince Philip, duc d’Édimbourg Crédits: Getty

Le duc a également inclus des insignes du Danemark et de la Grèce.

L’Ordre de l’Éléphant et l’Ordre du Rédempteur sont un clin d’œil à son héritage de naissance en tant que prince de Grèce et du Danemark.

L’Ordre de la Jarretière, qui se compose d’un collier en or 22 carats, est également inclus.

Un autre est un badge avec Saint George tuant le dragon, connu sous le nom de Grand George.

Le prince Philip a choisi les médailles et les décorations de l’autel à côté de son cercueil Crédits: Getty – Contributeur

D’autres incluent le collier et l’insigne de l’Ordre royal de Victoria, le collier de l’Empire britannique et l’insigne des Grands Maîtres, la chaîne royale de Victoria et l’Ordre du mérite.

L’Ordre du mérite est limité à 24 membres et est décerné en reconnaissance du service exceptionnel dans les forces armées, la science, la littérature, l’art et la promotion de la culture.

Un coussin porte le bâton du maréchal – le poste le plus élevé de l’armée britannique – à côté des ailes de la RAF de Philip.

Pilote qualifié, le duc obtient ses ailes de la RAF en 1953, ses ailes d’hélicoptère en 1956 et sa licence de pilote privé en 1959.

Les insignes exposés de partout dans le Commonwealth comprendront l’Ordre du Chevalier d’Australie, l’Ordre de la Nouvelle-Zélande, l’Ordre du Canada, l’Ordre du mérite militaire du Canada, l’Ordre de Logohu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Brillante étoile de Zanzibar de Zanzibar, l’Ordre de la famille estimé de Brunei et Singapour Ordre de Darjah Utama Temasek.

Alors que les honneurs militaires du prince Philip seront exposés, des initiés affirment que la reine est intervenue pour suggérer à tous les hommes royaux âgés de porter des costumes et des cravates pour épargner le rougissement du prince Harry. Crédit: PA

Stephen Segrave, secrétaire de la chancellerie centrale des ordres de chevalerie, a déclaré que le duc avait 61 décorations et récompenses de 53 pays.

Il a déclaré: «Il n’y avait tout simplement pas assez d’espace pour tous les exposer lors des funérailles.

«Je pense que si vous devez tracer la ligne quelque part, la ligne a été tracée aux ordres et aux décorations du Commonwealth, et à ces deux pays qui conviennent au duc d’Édimbourg.

« Et il a certainement participé à la planification de ses arrangements, donc il aurait pris la décision lui-même. »

M. Segrave a déclaré que l’insigne choisi aurait «absolument» signifié beaucoup pour le duc.

Le prince Philip sera inhumé samedi

Les plans pour ses funérailles – baptisé Operation Forth Bridge – sont en place depuis de nombreuses années.

Ils ont été mis à jour et révisés régulièrement par le palais de Buckingham en consultation avec la reine et le duc.

Mais à cause de Covid, ils ont été réduits à la hâte.