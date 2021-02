Le prince Philip, 99 ans, hospitalisé à Londres après un « malaise »

Prince Philip a été hospitalisé à Londres.

Selon un communiqué du palais de Buckingham, le duc d’Édimbourg, âgé de 99 ans, a été admis à l’hôpital King Edward VII dans la soirée du mardi 16 février après « malaise ». Cependant, le message du palais note que l’admission de Philip est une mesure de précaution, sur les conseils de son médecin. Il devrait rester à l’hôpital pendant quelques jours d’observation et de repos.

Peu de temps après la publication de la nouvelle, NBC News Royal Commentator Camilla Tominey tweeté que l’état de Philip « n’est pas considéré comme lié à Covid. Il est entré sans aide. La reine reste au château de Windsor. »

Reine Elizabeth IISon mari – qui a pris sa retraite de ses fonctions royales en 2017 – avait déjà été hospitalisé en décembre 2019 pour « observation et traitement en relation avec une maladie préexistante », a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué à l’époque. Quatre jours plus tard, le 24 décembre, il a été renvoyé avant les vacances de Noël et s’est rendu à Sandringham. Comme le palais l’a partagé, « Son Altesse Royale tient à remercier tous ceux qui ont envoyé leurs bons voeux. »