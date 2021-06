Le prince Narula réagit à la controverse sur les « insultes aux castes » de son épouse Yuvika Chaudhary, clarifiant en disant « nous ne croyons pas en la caste » – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Après que l’actrice Yuvika Chaudhary a été arrêtée par la police de l’Haryana suite à une plainte d’un militant des droits des Dalits pour avoir prétendument utilisé une insulte de caste dans une vidéo, son mari, le prince Narula, est récemment sorti pour la soutenir lors d’une interaction avec des photographes.

Dans une vidéo de l’as photographe Viral Bhayani, le prince Narula a exprimé que les gens ont fait une montagne d’une taupinière se référant au flak Yuvika reçu sur Twitter pour avoir utilisé un terme péjoratif pour les castes inférieures et qu’il y a de plus gros problèmes dans le pays dont les gens ont besoin. se concentrer sur.

Il a également mentionné que Yuvika et lui ne croient pas à la caste. Prince a dit : « C’est une petite chose. Les gens ne parlent pas des gros problèmes et n’agissent pas. Elle ne savait pas que le mot était offensant pour cette caste spécifique. Nous ne croyons pas en la caste. Je suis Punjabi et elle est Jat, donc si nous croyions en la caste, nous ne nous serions pas mariés. »

Regardez la vidéo:

La vidéo de Chaudhary dans laquelle il aurait utilisé une insulte de caste est devenue virale sur les réseaux sociaux le 25 mai, déclenchant un tollé.

L’ancienne candidate de « Bigg Boss » s’est rapidement rendue sur Twitter pour présenter des excuses, affirmant qu’elle ne connaissait pas le sens dudit mot.

Après une enquête formelle de la cybercellule, un FIR a été déposé contre Yuvika Chaudhary au poste de police de la ville de Hansi.

Le FIR a été enregistré en vertu de la section pertinente de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités), a déclaré le responsable du poste de police du poste de police de la ville de Hansi.

(Avec entrées PTI)