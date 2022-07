Le prince Narula à propos des producteurs de films qui lancent des stars: “La perception des gens a beaucoup changé depuis le décès de Sushant Singh Rajput”

La disparition prématurée de Sushant Singh Rajput le 14 juin 2020 avait laissé toute l’industrie du divertissement sous le choc. Beaucoup de gens ont blâmé le népotisme pour la mort de l’acteur et ont appelé au boycott des enfants vedettes et de leurs films. Les producteurs de films tiennent toujours à lancer des enfants vedettes, ce qui dérange la star de télé-réalité Prince Narula. Il a récemment déclaré que des artistes comme lui pourraient même ne pas avoir la chance d’être sur grand écran. Bien qu’il pense que le public aime aussi voir des stars, Prince a déclaré que la perception des gens avait changé après la mort de Sushant.

“Tout le monde veut être vu sur grand écran mais ils ont tellement de stars à lancer qu’on ne sait pas si on aura un jour une chance. Même si on décroche un rôle, ce sera celui d’un frère ou un autre ( Je pense donc que quoi que vous fassiez, vous devriez exceller dans ce domaine et je pense que j’excelle dans les émissions de téléréalité “, a déclaré Prince à Siddharth Kannan. Alors que Prince pense qu’il est difficile d’entrer à Bollywood, il a ajouté : “La perception des gens a beaucoup changé depuis le décès de Sushant.”

Cependant, Prince a reconnu le fait que les enfants de stars n’ont pas non plus un parcours facile et que seul le travail acharné compte. “Les gens aiment les enfants stars, ce n’est pas de leur faute si leurs parents sont des stars. Ils doivent aussi travailler dur. Ce n’est pas comme s’ils pouvaient avancer dans la vie sans travailler dur parce qu’il y a beaucoup d’enfants stars qui ont échoué. Donc je pense que c’est votre travail acharné qui compte, c’est la seule chose qui compte”, a-t-il déclaré.

Après avoir remporté des émissions de téléréalité comme Roadies, Splitsvilla, Bigg Boss et Nach Baliye, Prince a été vu pour la dernière fois dans l’émission animée par Kangana Ranaut, Lock Upp, en tant que fauteur de troubles. Lui et sa femme Yuvika Chaudhary continuent également de publier des clips vidéo sur leur chaîne YouTube Winning Records.