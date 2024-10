Le prince milliardaire saoudien, qui avait autrefois réservé un Airbus A380 comme jet privé, a repris les travaux sur la tour de Djeddah, haute de 3 300 pieds et longuement interrompue. Prévue pour s’élever à plus d’un kilomètre dans le ciel, elle dépassera la Burj Khalifa en tant que tour la plus haute du monde si elle est achevée en 2028.

C’est la saison des immeubles de grande hauteur. De la tour Senna au Brésil au gratte-ciel Burj Azizi, en passant par la Super Tower Emaar à Dubaï, le ciel semble être la limite pour les structures imposantes. Le projet de la tour de Djeddah, au point mort depuis longtemps, rejoint les rangs des bâtiments les plus hauts du monde. Contrairement aux tours susmentionnées, qui sont plus courtes que la Burj Khalifa, la tour de Djeddah du prince saoudien Alwaleed bin Talal rivalisera avec le plus haut bâtiment du monde. Présentée comme mesurant plus de 1 000 mètres (3 280 pieds) de hauteur, la tour de Djeddah entrera dans l’histoire une fois terminée, laissant la puissante Burj Khalifa de 828 mètres (2 717 pieds) à la deuxième place.



عدنا 🇸🇦

Nous sommes de retour 🇸🇦 pic.twitter.com/M6WHOFzS51 – الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 2 octobre 2024

Le Burj Khalifa a été achevé en 2009 et officiellement inauguré en 2010 ; elle détient le titre de la plus haute tour du monde depuis 14 ans et atteindra près de deux décennies vers 2028, date à laquelle la tour de Djeddah pourrait enfin se dresser dans toute sa splendeur. Bien que ce soit encore dans quatre ans, ce moment est attendu avec impatience. Pour l’instant, il s’agit de l’entreprise la plus médiatisée impliquant le milliardaire Prince Alwaleed bin Talal et sa Kingdom Holding Co, selon Temps Financier. Le royal a récemment exprimé son enthousiasme sur Xpubliant un rendu vidéo du projet avec la légende « Nous sommes de retour ».

Conçue par Adrian Smith d’AS+GG, qui a également travaillé sur la Burj Khalifa, la tour de Jeddah comptait déjà environ 60 étages avant l’arrêt des travaux en 2017. Initialement annoncée en 2008 avec un budget d’environ 1,3 milliard de dollars, il est probable que les coûts ont grimpé en flèche au fil des ans, tout comme la hauteur projetée de la tour.

Au-delà des finances, ce projet est un monument de design et d’architecture. Bien que la structure ait une forme triangulaire effilée relativement simple vue de loin, elle s’inspire en réalité des feuilles pliées d’une plante du désert, une conception qui aide l’édifice de 1 000 mètres à résister aux charges de vent subies à de telles hauteurs.

Pour garantir une fondation solide, la tour de Jeddah dispose d’un système de fondation en béton soutenu par 270 pieux forés atteignant des profondeurs allant jusqu’à 350 pieds. La gloire extérieure de la tour n’a d’égale que son intérieur extravagant, s’étendant sur 5,7 millions de pieds carrés, l’équivalent de trois tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Il comportera 252 étages, près de 60 ascenseurs à grande vitesse et le plus haut observatoire du monde, offrant une vue inégalée à ceux qui osent en profiter. Ce gratte-ciel colossal abritera également un hôtel, des bureaux et des appartements de luxe. Seul le temps nous dira si cette merveille moderne surpassera l’emblématique Burj Khalifa et marquera une nouvelle ère de gratte-ciel ultra-hauts.

Qui est le roi de Kingdom Holding Co. ?

Valeur 17,3 milliards de dollarsle prince Alwaleed bin Talal Al Saud est le fondateur de Kingdom Holding, un roi sans couronne qui vaut en réalité huit fois plus que le roi Charles lui-même. Il mène une vie somptueuse qui ferait honte à la plupart des monarques. Les investissements de son conglomérat dans l’hôtellerie, l’immobilier et les actions ont conféré au petit-fils du premier roi d’Arabie saoudite une vie d’opulence sans précédent.

L’homme d’affaires milliardaire réside dans un somptueux complexe de 420 chambres qui abrite ses bureaux privés et ses palais pour lui et ses deux enfants. L’autoproclamé « Warren Buffett d’Arabie » possède au moins trois palais, le yacht de luxe Kingdom 5KR de 282 pieds (anciennement connu sous le nom de Trump Princess et Nabila) et un Boeing 747 qui rivalise avec les complexes hôteliers cinq étoiles et est à juste titre appelé un avion volant. palais.