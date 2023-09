Le prince Michel de Grèce ne regrette pas d’avoir abandonné son trône au profit des roturiers : « J’ai trouvé la liberté »

Le prince Michel de Grèce n’allait pas laisser le destin faire obstacle au véritable amour.

Le petit-fils du roi George Ier de Grèce et cousin germain du prince britannique Philip a renoncé à ses droits sur le trône grec pour épouser une roturière, l’artiste Marina Karella, en 1965. Ils partagent deux filles, la princesse Alexandra et la princesse Olga, ainsi que cinq petits-enfants. .

Les mémoires photographiques de l’homme de 84 ans, « Couronne, art et fantaisie : une vie en images », a été publié le 12 septembre. Il présente plus de 500 photos documentant sa vie et son éducation royale. Le fier patriarche a déclaré à Fox News Digital qu’il rassemblait des photos de sa famille et de ses aventures depuis l’âge de 17 ans.

« Etre prince, c’est être comme n’importe qui mais pas être considéré comme n’importe qui – ni par moi, ni par les autres », a déclaré Michael. « [People] j’ai toujours une mauvaise impression. Ils imaginent toujours que nous avons des palais, des bijoux, beaucoup d’argent, que nous faisons tout ce que nous voulons. … Mais pour nous qui sommes une ancienne monarchie… pour être franc, nos titres ouvrent parfois des portes – pas partout ni dans tous les pays. »

Le père de Michael, le prince Christophe de Grèce et du Danemark, est décédé alors qu’il n’avait qu’un an. Sa mère, la princesse Françoise d’Orléans, est décédée quand il avait 14 ans.

« Je n’ai ni frères ni sœurs », a-t-il déclaré. « Ça a été très dur pendant six mois. Mais je pense que j’ai un sens de l’adaptation, qui m’a aidé tout au long de ma vie. Et puis, je suis parti vivre chez un de mes oncles. [the Count of Paris], qui a eu 12 enfants. Donc, [I went] d’être un enfant solitaire à devenir membre d’une très grande famille. Il m’a fallu six mois, peut-être de solitude, de tristesse ou autre, pour m’adapter. Et puis après, j’étais très heureux. »

Michael n’avait aucune idée que sa vie allait changer à jamais après avoir assisté à une fête. C’est là qu’il a rencontré Karella, qui partageait avec lui des amis communs. Il disait qu’il était facile de tomber amoureux du jeune peintre, aujourd’hui âgé de 83 ans.

« Je l’ai trouvée absolument charmante », se souvient Michael. « Elle a également étudié la peinture à Paris – ma mère était française et j’ai grandi en France. Elle était tellement adorable et aimable avec moi. Il n’a pas fallu longtemps pour décider que je voulais l’épouser. »

« Je me souviens que je dansais avec elle lors d’une fête et que je la regardais », se souvient Michael. « C’était comme une révélation : c’était elle et personne d’autre. C’était tout. Mais je ne lui ai pas dit tout de suite, bien sûr. Quelques semaines plus tard, je l’ai invitée à dîner chez moi. … Après le dîner , j’ai dit : ‘Je vais me marier.’ Elle a dit : « Qui ? Et j’ai dit : « Vous, voudriez-vous m’épouser ? Elle a mis deux minutes pour répondre. Elle a dit : « Oui. »

« Plus tard, elle m’a dit que lorsqu’elle était rentrée chez elle, elle pensait qu’elle était complètement folle d’avoir dit oui sans réfléchir », rigola Michael. « Mais en réalité, ce n’était pas le cas. Cela a très bien fonctionné. Et après tout, la vie n’est-elle pas une aventure, toujours inattendue ? »

Malgré une histoire d’amour éclair, le couple a négocié pendant deux ans avant de pouvoir se marier. Selon Michael, les mariages morganatiques, ou unions valides entre personnes de rang social inégal, n’étaient pas acceptés à l’époque. Ils ont finalement gagné leur cause et le 7 février 1965, ils se sont mariés au Palais Royal d’Athènes. Ils accueillent leur fille Alexandra en 1968, suivie d’Olga en 1972.

Michael a déclaré qu’il « n’avait pas hésité » à renoncer à ses droits au trône.

« Cela semble médiéval, mais à l’époque, la monarchie grecque existante avait une loi qui stipulait que les membres de la famille royale ne pouvaient pas se marier sans le consentement écrit du chef de famille, c’est-à-dire du roi », a-t-il expliqué. « J’avais besoin de son approbation, sinon mon mariage aurait été illégal. C’était compliqué, mais nous y sommes parvenus. J’étais convaincu que j’allais gagner, et j’ai gagné. … En renonçant à ce titre, en n’étant pas officiellement membre d’un monarque au pouvoir. fonctions et tout m’a donné un sentiment de liberté. Je pouvais choisir mon travail et mon métier, que j’ai découvert être l’écriture et l’histoire. Cela m’a donné la liberté de choisir ma voie.

« C’était le coup de foudre – cela n’a jamais changé », a poursuivi Michael. « Maintenant, nous sommes mariés depuis 58 ans… Marina et mon pays, la Grèce, sont pareils. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que Karella pensait de sa décision à l’époque, Michael a plaisanté : « Je ne pense pas qu’elle ait été très impressionnée. »

« Elle savait qu’il était important pour moi d’être libre et de choisir ma carrière, ce que je voulais faire », a-t-il déclaré. « Elle savait qu’en renonçant à mes droits au trône, j’avais trouvé la liberté. Et elle savait qu’elle était ma liberté. … L’autre jour, je lui ai dit : ‘Tu m’as donné ma liberté.’ Et elle a dit : ‘Michael, tu m’as donné ma sécurité.’ Donc, je suppose que c’est une bonne combinaison. »

Et au fil des années, Michael a maîtrisé la recette d’un mariage durable.

« Tout d’abord, ne vous ennuyez jamais avec votre épouse », dit-il. « Riez avec votre épouse. Deuxièmement, intéressez-vous profondément aux activités de chacun. Elle s’intéresse profondément à mes écrits, je m’intéresse profondément à ses peintures. Et nous en parlons. Mais le piment que j’ajoute est : Si vous Si vous voulez avoir un mariage réussi, gardez toujours une petite part de mystère en vous. Ainsi, votre conjoint vous connaît à 99 pour cent mais pas à 100 pour cent. C’est ma recette. Peut-être que ce n’est pas pour tout le monde.

Le roi Constantin II était le dernier roi de Grèce avant l’abolition de la monarchie en 1973, a rapporté le magazine People. Selon le média, ses descendants représentent toujours le pays en tant que princes et princesses.

Au fil des années, Karella a mené une brillante carrière de peintre tandis que Michael est devenu écrivain et historien. Ils ont parcouru le monde et ont vécu à New York pendant 12 ans. Ils vivent désormais en Grèce et dirigent leur fondation, ELIZA, qui vise à protéger les enfants contre les abus.

Michael est lié aux monarchies, actuelles et défuntes, au Royaume-Uni, au Danemark, en France, en Espagne et en Roumanie, a rapporté Town & Country. Son cousin, Philip, était l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne. Il est décédé en 2021 à 99 ans.

Michael a déclaré qu’il n’enviait pas la monarchie britannique en particulier ni le poids qui reposait sur les épaules du roi Charles III. Charles, 74 ans, est devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, en 2022. Elle avait 96 ans.

« Aujourd’hui, le travail d’une monarchie au pouvoir n’est pas une tâche facile », a-t-il expliqué. « Vous êtes sous le feu des projecteurs de la presse avec Internet et tout. Vous ne pouvez pas bouger sans que cela se sache. … Tout peut être enregistré. … [And] il est très difficile pour quiconque de succéder à la reine Elizabeth. »

« Je ne sais pas s’il est parfait ou pas », a déclaré Michael, faisant référence à Charles. « Ce que je sais, c’est qu’il peut difficilement faire mieux que ce qu’il fait actuellement. … Je pense qu’il fait de son mieux. [Queen Camilla], aussi. C’est très difficile… Je ne l’envie pas du tout, vraiment – ​​le pauvre. Et il le fait avec dévouement, avec un sens de l’humour. Elle aussi. Mais je n’aimerais pas du tout ce travail. »

Michael a déclaré qu’il espérait que son livre inspirerait d’autres personnes à poursuivre leurs rêves, quels qu’ils soient.

« Je vois tellement de familles aujourd’hui dans des situations difficiles – se battre, se détester », a déclaré Michael. « J’ai créé ma propre famille, que j’adore – ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. C’est la chose la plus importante pour moi. … Ma vie a été une vie d’expériences, de découvertes. Et je suis toujours très curieux. … Maintenant, Je découvre la technologie grâce à mes petits-enfants. C’est fabuleux. Ma vie a été une aventure. Elle l’est toujours. »