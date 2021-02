Le prince Markie Dee, membre du groupe de hip-hop pionnier des années 1980, The Fat Boys, est mort à 52 ans

Mark Anthony Morales, connu sous le nom de Prince Markie Dee du trio hip-hop des années 1980, les Fat Boys, est décédé. Il avait 52 ans.

Le manager et ami de Morales, Louis Gregory, a confirmé la nouvelle jeudi, écrivant sur Twitter que le rappeur est « pour toujours dans mon coeur ».

« Le prince Markie Dee était plus qu’un rappeur; il était l’un de mes meilleurs et plus proches amis », a tweeté Gregory, avec une photo de Morales. «Mon cœur se brise aujourd’hui parce que j’ai perdu un frère. Je t’aimerai toujours Mark et je chérirai tout ce que tu m’as appris. Demain, c’est ton anniversaire, balance-toi mon grand frère.

Morales, qui aurait eu 53 ans vendredi, était un membre pionnier des Fat Boys, un groupe qui a émergé à New York et qui comprenait également Damon Wimbley et Darren Robinson. Le groupe était connu pour utiliser le beatboxing dans sa musique et pour avoir introduit d’autres légendes du hip-hop comme Biz Markie et Doug E. Fresh.

Selon un hommage publié par SiriusXM, en tant qu’animateur du « Prince Markie Dee Show » sur LL Cool J’s Rock The Bells Radio, Morales a interviewé des personnes comme le producteur de disques Jermaine Dupri, le basketteur Chris Bosh et le chanteur CeeLo Green.

« La famille Rock The Bells a le cœur brisé d’apprendre le décès de Mark ‘Prince Markie Dee’ Morales plus tôt dans la journée », a déclaré un tweeter de la gare jeudi. « Cette voix et sa présence ne peuvent jamais être remplacées. Nos pensées et nos prières vont à ses proches. »

Morales a également cofondé la société de production Soul Conventions, qui a produit des chansons pour Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Craig Mack et Marc Anthony.