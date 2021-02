Le prince Markie Dee est mort: le rappeur des Fat Boys meurt à 52 ans

Le prince Markie Dee du groupe de rap des années 80 The Fat Boys est décédé à l’âge de 52 ans.

Le rappeur, de son vrai nom Mark Anthony Morales, s’est fait annoncer son décès par son manager, Louie «Oncle Louie» Gregory.

Le prince Markie est devenu un auteur-compositeur à succès pour Mariah Carey et Mary J. Blige.

Rendant hommage au rappeur sur Twitter, Louie a écrit: « Forever in my Heart. Le prince Markie Dee était plus qu’un rappeur, il était l’un de mes meilleurs et plus proches amis.

«Mon cœur se brise aujourd’hui parce que j’ai perdu un frère. Je t’aimerai toujours Mark et je chérirai tout ce que tu m’as appris.

Les Fat Boys étaient souvent considérés comme un acte de nouveauté du hip-hop précoce, mais ils ont eu une série d’albums à succès dans les années 1980 et un énorme succès au Royaume-Uni avec Chubby Checker, avec une reprise de The Twist.

Le groupe était originaire de Brooklyn et était associé à Russell Simmons, qui était l’un des principaux dirigeants des premières années du hip-hop.

Leur carrière aurait pu avoir une trajectoire différente car ils allaient à l'origine ouvrir pour Madonna lors de sa tournée I'm A Virgin en 1985, mais Simmons a échangé dans Beastie Boys à la place et le reste appartient à l'histoire.







Questlove a rendu hommage au prince Markie jeudi dans un post Instagram, écrivant: «Ils étaient au sens figuré (sans blagues de poids) le plus grand acte du hip hop à un moment donné.

« Comme le premier acte qui a montré que cette culture pouvait avoir de vraies jambes internationales. Comme s’ils étaient si drôles, nous les avons juste pris pour acquis.

«Ils ont fait des routines de dope et des danses, des albums sont devenus or et platine. Ils ont fait des films, des émissions de télévision et des publicités.

« Ils ont exploré des territoires pour la première fois qui aujourd’hui ressemble à * bâiller * un mardi. »

Après la séparation du groupe au début des années 90, le prince Markie a mené une carrière d’écrivain de chansons réussie, produisant également certains des plus grands groupes pop au monde.

Il a travaillé avec Mary J. Blige sur son succès révolutionnaire, Real Love, ainsi qu’avec Mariah Carey, Jennifer Lopez et Marc Anthony.

Depuis 2008, il est un DJ radio populaire à Miami.

