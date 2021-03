Le prince malais exprime son intérêt pour l’achat de Valence

Les fans de Valence espéraient un nouveau propriétaire depuis un certain temps. Photo par Allsport Co./Getty Images

Le prince de l’État malaisien Johor Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim a exprimé son intérêt pour le rachat du club espagnol Valencia à l’homme d’affaires singapourien Peter Lim.

Le joueur de 36 ans a publié une série d’histoires sur Instagram comprenant des captures d’écran d’articles sur Valence et une page évaluant la valeur du club à 408 millions d’euros, suivies d’une déclaration expliquant pourquoi il est intéressé à acheter le club.

Propriétaire du club de la Super League de Malaisie JDTFC, le prince Johor a déclaré que l’argent ne le motive pas mais que « la gloire et la création de l’histoire » le font.

« Je ne suis pas nouveau dans le football », a-t-il déclaré.

« J’ai créé un club [JDTFC] de chaque année à combattre la relégation à un champion dominant. J’ai remporté 16 titres en huit ans. Nous sommes les plus grands d’Asie du Sud-Est et l’un des plus grands d’Asie.

«Je veux étendre mon Empire, déployer mes ailes et me lancer dans de nouveaux défis. Je ne suis pas quelqu’un qui changera le logo ou la tradition de votre club … Je suis ici pour la gloire, le succès et l’histoire … Besoin de Valence? Vous avez besoin de quelqu’un qui connaît le football, qui a soif de succès, qui est passionné et qui comprend la taille de Valence en tant que club. «

Lim n’a pas indiqué qu’il souhaitait vendre le club.

Il a acquis le Valence alors endetté en 2014, mais n’a pas été une figure populaire, le club ayant régulièrement été contraint de vendre ses meilleurs joueurs pour réduire les dettes élevées du club.

La propriété de Valence a été largement critiquée en Espagne avec les joueurs populaires Dani Parejo et Rodrigo vendus l’été dernier, le club ne signant aucune signature pour renforcer l’équipe.

Il y a eu des appels à Lim, qui est rarement à Valence, pour se retirer et vendre le club. Depuis sa prise de contrôle de Los Che en 2014, Lim a nommé sept entraîneurs.

L’entraîneur de Valence Javi Gracia est critiqué, l’équipe n’ayant remporté que deux matches de championnat depuis le début de l’année.

Défenseur Gabriel Paulista ne pouvait retenir ses larmes quand il a été interrogé après la défaite 3-0 de samedi à Getafe sur la situation de son équipe.

Los Che sont 14e de la ligue, à cinq points de la zone de largage avant le match de vendredi contre Villarreal.