Le prince Louis, fils du prince William, a ses premiers fiançailles royales officielles après le week-end du couronnement

Le prince Louis, le plus jeune fils du prince William et de sa femme Kate Middleton, a eu son premier engagement royal officiel lundi.

Le prince Louis a assisté au Big Help Out aux côtés de ses frères et sœurs, le prince George et la princesse Charlotte, alors qu’ils faisaient du bénévolat avec les scouts. Le lundi étant un jour férié au Royaume-Uni, après le couronnement du roi Charles, les communautés sont encouragées à passer la journée à faire du bénévolat.

Alors que le prince Louis, 5 ans, est apparu aux côtés du prince William et de la princesse Kate lors d’événements royaux, il n’a assisté à aucun événement de travail, selon le magazine People.

LE PRINCE LOUIS S’INTÈGRE LORS DU COURONNEMENT DU ROI CHARLES AVEC DES VISAGES ADORABLES

Il a récemment assisté au couronnement du 6 mai, à la messe de Pâques avec la famille royale et aux festivités du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II au cours de l’été.

Lundi, le prince Louis a été photographié en train de travailler aux côtés de ses parents alors qu’ils aidaient à rénover la cabane scoute à Slough. Scouts est une organisation au Royaume-Uni qui aide au développement des enfants et enseigne les compétences de vie.

Middleton est coprésident de l’Association scoute.

Louis a été photographié à l’aide d’une pelle et d’une brouette avec sa mère. Sur une autre photo, on l’a vu monter sur un tracteur avec son père.

Le jeune prince a également peint et tiré un arc et des flèches. Le groupe a terminé la journée en faisant rôtir des s’mores.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le PDG de Scouts a expliqué au magazine People que le groupe de volontaires n’avait été informé de la présence de la famille royale que 30 minutes avant l’arrivée prévue du groupe.

« Je ne pense pas qu’ils aient eu le temps de le traiter », a déclaré Matt Hyde au point de vente. « En fin de compte, ce qui était charmant, c’était de les voir tous s’amuser ensemble et, en tant que jeunes, de faire l’expérience d’être des jeunes et de réaliser que les jeunes eux-mêmes peuvent faire une telle différence dans leur communauté locale. »

« En fin de compte, une partie de ce que vous devez être en tant que jeune, c’est de vous amuser », a-t-il ajouté. « Et c’était agréable après un week-end complet pour tous qu’ils aient pu s’amuser un peu à la fin. »

Le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte ont tous assisté au couronnement du roi Charles le 6 mai. Le prince George a joué un rôle dans la cérémonie en tant que page d’honneur.

George et la princesse Charlotte ont également assisté au concert de couronnement dimanche alors que le couronnement du roi Charles était célébré avec des performances et un discours du prince William.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS