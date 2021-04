Nous espérons que le prince Louis passera un bon moment royal aujourd’hui à l’occasion de son troisième anniversaire!

Le prince William et la duchesse Kate ont célébré l’anniversaire de Louis, leur troisième et plus jeune enfant, en publiant une photo inédite du cinquième sur le trône.

« Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo avant le troisième anniversaire du prince Louis demain », a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué publié jeudi. Le prince Louis était né le 23 avril 2018.

La photo montre Louis souriant d’une oreille à l’autre sur un vélo rouge au palais de Kensington mercredi, peu avant son premier jour de maternelle à la Willcocks Nursery School de Londres. Louis est vêtu de son uniforme scolaire – un pull bleu avec un col rayé et un short bleu – avec un sac à dos bleu attaché pour le trajet.

La photo adorable a été prise par sa duchesse Kate, une photographe passionnée.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié des photos de Louis chaque année pour son anniversaire, une tradition qu’ils ont commencée pour leur premier-né, le prince George, 7 ans, et ont suivi pour leurs plus jeunes enfants, la princesse Charlotte, 5 ans, et Louis. En général, Kate prend les photos de ses enfants.

Les fans royaux n’ont pas souvent l’occasion de voir des photos des enfants de Cambridge en dehors des anniversaires, de Noël et d’autres événements importants, mais les admirateurs doivent voir plus de petits membres de la famille royale ces derniers temps.

La semaine dernière, le compte Instagram officiel de la famille royale britannique a partagé une photo rare du défunt prince Philip, décédé le 9 avril à 99 ans, et de la reine Elizabeth II avec sept de leurs dix arrière-petits-enfants, dont les enfants de Cambridge. Selon la légende, la photo a été prise par la duchesse Kate en 2018 au château de Balmoral en Écosse.

En mars, le compte Instagram officiel @KensingtonRoyal a également partagé des photos des cartes décorées à la main de George, Charlotte et Louis pour « Granny Diana » le jour de la fête des mères au Royaume-Uni. La carte du prince Louis comportait un cœur peint au doigt, des autocollants d’animaux et sa signature .

Le duc et la duchesse de Cambridge a accueilli Louis le 23 avril 2018, à l’hôpital St. Mary’s de Londres, le même hôpital que le prince William est né il y a près de quatre décennies.

Louis est entré dans le monde peu après 11 heures, heure locale, pesant 8 livres et 7 onces.

Sa naissance est historique: Louis est le premier héritier mâle né dans la famille royale à ne pas déplacer sa sœur aînée Charlotte dans la succession au trône.

Louis est cinquième de la succession royale, derrière son grand-père le prince Charles le prince de Galles, 71 ans, son père William, 38 ans, et ses frères et sœurs George et Charlotte.

Contribution: Maria Puente, Charles Trepany