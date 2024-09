Le prince Louis et la princesse Charlotte ne sont peut-être pas des membres actifs de la famille royale

Le prince William inquiète peut-être déjà les initiés de la famille royale avec ses projets visant à réduire la monarchie, mais selon un nouveau rapport de Le miroirLes changements qu’il souhaite apporter pourraient avoir des répercussions sur ses enfants. Le site rapporte que William envisagerait des changements « radicaux » à la monarchie, notamment en dispensant ses plus jeunes enfants, le prince Louis et la princesse Charlotte, de leurs fonctions royales. Actuellement, Charlotte est troisième dans l’ordre de succession au trône et son jeune frère est quatrième.

« L’hypothèse de travail est que les deux plus jeunes enfants s’en sortiront et feront leur propre truc. Ils seront encouragés à ne pas devenir des membres actifs de la famille royale », a confié un ancien assistant du palais à La bête quotidienne« George n’a évidemment pas le choix, mais les enfants ont été tenus à l’écart de la vie royale. Ils sont exposés au minimum de publicité possible, et c’est une stratégie délibérée pour laisser Charlotte et Louis choisir leur propre destin. »

Jonathan Brady – Pool/Getty Images



Actuellement, les frères et sœurs du monarque jouent un rôle majeur dans la vie royale, la princesse Anne, sœur du roi Charles, étant considérée comme la plus travailleuse de la famille royale. Le prince Edward, frère cadet de Charles, a également sa part de responsabilités. Avant d’être pratiquement démis de ses fonctions, le prince Andrew a également fait de nombreuses apparitions publiques.

Avec Kate Middleton qui ne fait plus partie de la famille royale en raison de son traitement de chimiothérapie et Charles qui assume une charge de travail plus légère, la famille royale a moins de membres de la famille royale à qui faire appel pour les grands événements. William envisage un plan dans lequel les membres de la famille royale en activité ne seraient pas remplacés lorsqu’ils ne peuvent plus représenter la monarchie, soulignant le fardeau financier que cela représente pour le grand public.

Les initiés désignent le prince Harry comme une raison possible des propositions de William, notant qu’il ne veut pas que ses enfants se sentent comme des pièces de rechange.

« Si vous regardez les remplaçants qui ont réussi à faire fonctionner le couple, vous n’avez en réalité qu’Edward et Anne », a ajouté une autre source. « La vie de Margaret était assez misérable. Harry, nous savons tout. Je suis sûre que William et Catherine ne veulent pas que l’histoire se répète. »

Max Mumby/Indigo/Getty Images



La princesse Anne a évoqué cette idée, déclarant qu’elle pensait que ce n’était pas une bonne décision de la part de la famille royale.

« Je pense que le mot « maigre » a été prononcé à une époque où il y avait un peu plus de monde autour…[to] faire en sorte que cela semble être un commentaire justifiable », a-t-elle déclaré dans une interview avec CBC News. « De là où je me trouve, cela ne me semble pas être une bonne idée. Je ne vois pas vraiment ce que nous pouvons faire d’autre. »