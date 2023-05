Le prince Louis est sous les projecteurs lors du couronnement du roi Charles avec des visages adorables

Le prince Louis Arthur est entré sous les projecteurs royaux lors du couronnement de son grand-père, le roi Charles III, et a de nouveau volé la vedette.

Alors que des millions de personnes se sont rassemblées dans le monde pour assister au couronnement officiel de Sa Majesté le roi Charles III roi d’Angleterre, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que le prince Louis faisait les grimaces les plus idiotes lors de l’occasion royale.

Une fois que le roi Charles et la reine consort Camilla ont fait leur première apparition sur le balcon après leur couronnement, la famille royale a rejoint les monarques britanniques pour regarder le survol de la Royal Air Force.

LE ROI CHARLES COURONNÉ : LE PRINCE WILLIAM, LE PRINCE GEORGE ET LA LIGNÉE DE SUCCESSION

Le prince Louis a été aperçu en train de crier sur le balcon lors de la célébration animée du couronnement.

Alors que l’exubérant garçon de cinq ans se tenait aux côtés de ses parents – Catherine, « Kate » MiddletonPrince William et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte, Prince George – Le prince Louis n’a pas pu s’empêcher de crier d’excitation pour cet événement joyeux.

Le prince Louis, le plus jeune fils de la princesse Kate et du prince William, a également été vu agitant les deux mains et faisant la moue sur le visage sur le balcon. Il levait parfois les yeux et pointait du doigt les jets royaux qui survolaient le palais de Buckingham.

Au début du couronnement du roi Charles, le prince Louis a été photographié en train de bâiller avant d’entrer dans l’abbaye de Westminster, alors que sa sœur, la princesse Charlotte, tenait la main de son frère avant la cérémonie de couronnement.

Le bambin royal est apparu assez fatigué tout au long de la matinée, car il a également bâillé lors de la cérémonie religieuse traditionnelle et pendant qu’il voyageait dans sa promenade en calèche.

LE ROI CHARLES OFFICIELLEMENT COURONNÉ MONARQUE BRITANNIQUE

Le prince Louis a été vu en train de froncer les sourcils et de rire à la fenêtre de la voiture tout en posant sa main sur la vitre.

Ce n’était pas la première fois que le petit prince montrait ses expressions faciales ludiques et ses bouffonneries lors d’un événement royal majeur.

COURONNEMENT DU ROI CHARLES III : LA JOURNÉE HISTORIQUE EN PHOTOS

L’année dernière, lors du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II en 2022, le prince Louis a de nouveau été au centre de l’attention lors du défilé aérien.

Il a placé ses mains sur ses oreilles et a crié sur le balcon lors de la célébration royale mémorable.

Le prince William et la princesse Kate ont accueilli leur troisième enfant, Louis Arthur, le 23 avril 2018. L’enfant de cinq ans est quatrième sur le trône.

Il porte le nom du grand-père de William, le roi Charles III, et du mentor du duc, Louis Mountbatten, tué par une bombe en 1979.

Le roi Charles III, fils aîné de feu la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d’Édimbourg, a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres. À côté de lui se trouvait sa femme, la reine Camilla.

L’ancien prince de Galles est monté sur le trône en septembre après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, en septembre 2022 après avoir servi son pays pendant 70 ans. Elle était la monarque la plus ancienne de l’histoire britannique, faisant de Charles l’héritier le plus ancien.