Le prince Jackson a posté des photos et un message touchant à sa sœur Paris pour honorer son anniversaire samedi.

Les enfants de Michael Jackson, décédé en 2009, ont célébré que Paris avait 23 ans, mais pas avant que Prince, âgé de 24 ans, ait partagé un post jaillissant à son sujet sur Instagram.

Dans ce document, il lui a dit qu’il ne pouvait pas être plus fier d’elle et a décrit leur relation «yin et yang» comme un frère et une sœur.

Il a également partagé deux photos des frères et sœurs ensemble.

Dans le premier, la paire se serre dans un moment détendu et décontracté ensemble et dans le second, ils sont tous habillés dans des tenues formelles.

Parallèlement aux images, Prince a déclaré: «C’est fou de penser que tu es ma petite sœur @parisjackson.









«Vous avez tellement grandi et appris tellement et je ne pourrais pas être plus fier de la femme que vous êtes et du chemin que vous empruntez.

Il a ajouté: « J’aime ces photos car je pense que cela montre notre dualité, le yin et le yang,

« Je t’aime yabyab JOYEUX ANNIVERSAIRE !!

« Continuez à faire ce que vous faites, vous êtes tellement génial et j’espère que vous passez une bonne journée !! »

Paris Jackson n’avait que 11 ans lorsque son père Michael Jackson est décédé d’un arrêt cardiaque induit par un analgésique en 2009.





Conformément aux souhaits de son défunt père, elle et ses frères Prince, 24 ans et Blanket, 19 ans, sont allés vivre avec leur grand-mère, Katherine Jackson.

Mais en proie au chagrin, Paris a raconté une fois comment elle était devenue accro à la nourriture et s’était tragiquement tournée vers l’automutilation et a tenté de se suicider, estimant que c’était une « distraction » de sa « douleur émotionnelle ».

Dans un épisode déchirant de sa série Facebook Watch, Paris a déclaré: «Oui, j’ai essayé de me suicider à plusieurs reprises.

«C’était une distraction de la douleur émotionnelle et le transfert à la douleur physique et au besoin de contrôle.

« J’ai pris beaucoup de poids et ça [eating] est devenu une dépendance … et puis un cousin m’a traité de gros alors je me suis dit: « OK, je ne peux plus faire ça ». Et c’est comme ça que je suis tombé dans l’automutilation. «

Dans l’espoir d’améliorer sa santé mentale, Paris a finalement été envoyée dans un internat de l’Utah, mais a malheureusement souffert d’abus présumés et s’est retrouvée avec un trouble de stress post-traumatique.

Répondant aux affirmations de Paris Hilton selon lesquelles elle a été maltraitée dans une école correctionnelle similaire, Paris Jackson a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux: « En tant que fille qui est également allée dans un internat de modification de comportement pendant près de deux ans à l’adolescence, et depuis diagnostiqué avec le SSPT à cause de cela, et continue à avoir des cauchemars et des problèmes de confiance, je suis avec @ParisHilton et les autres survivants.

«Les autres filles avec lesquelles je suis encore amie à ce jour et qui sont allées au pensionnat avec moi ont toutes les mêmes symptômes de SSPT, de cauchemars et de problèmes de confiance. C’est de la maltraitance des enfants.

À cette époque, elle a commencé à se rapprocher de sa mère biologique, Debbie Rowe, qui a donné naissance à Paris et Prince mais a remis la garde à Michael.

Debbie, qui vit dans un ranch de chevaux en Californie, a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2016 et a suivi une chimiothérapie exténuante avant de se voir accorder le feu vert.

Mais en 2018, il a été affirmé que Paris, alors âgée de 19 ans, avait rompu ses liens avec elle et avait déménagé dans une « retraite hippie » à Topanga Canyon, à Los Angeles, où une source a déclaré qu’elle et ses amis alternatifs vivaient en famille.