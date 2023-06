Le prince italien explique sa décision de renoncer au trône à sa fille mannequin de 19 ans

Le prince Emanuele Filiberto de Savoie est prêt à renoncer à son titre en l’honneur d’une approche plus moderne de la monarchie.

Le prince italien a confirmé à Fox News Digital qu’il prévoyait de renoncer à sa prétention au trône pour sa fille, la princesse Vittoria.

La jeune femme de 19 ans, qui étudie actuellement les sciences politiques et l’histoire de l’art au Royaume-Uni, est également mannequin avec environ 85 000 abonnés sur Instagram.

« Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de changements, beaucoup de changements rapides, et j’aime beaucoup l’approche qu’aujourd’hui la jeune génération peut [take on] des choses incertaines », a déclaré le patriarche. « Je ne veux pas, disons, bloquer ma fille jusqu’à ce que je sois très vieux et que je prenne peut-être des choses merveilleuses [away from her] qu’elle pouvait faire. »

« Pour le moment, elle étudie », a-t-il déclaré. « Elle doit aussi faire sa vie et sa carrière parce que nous ne sommes pas une monarchie régnante. Elle doit travailler pour gagner de l’argent. Elle aime l’histoire de l’art, elle veut ouvrir une galerie, elle veut travailler avec de jeunes artistes. … Quand je sentir qu’elle est prête, [I would be] très heureux de faire un pas en arrière et de lui laisser prendre le rôle de chef de la famille royale en Italie. »

Le Telegraph a annoncé pour la première fois les plans de l’homme de 50 ans le 7 juin. Selon le média, la Maison de Savoie a régné de 1861 à 1946. À l’époque, le pays était connu sous le nom de Royaume d’Italie. La Maison de Savoie a été fondée au XIe siècle.

Les Italiens ont voté pour abolir la monarchie et devenir une république après le soutien désastreux de la famille au dictateur Benito Mussolini. La famille s’est enfuie à Rome en 1943 pour éviter une invasion de l’armée allemande, avait précédemment rapporté le magazine People. Selon le média, le roi Umberto II est parti pour le Portugal et les héritiers mâles de la famille royale ont été bannis d’Italie jusqu’en 2002. À l’époque, le Parlement a voté pour mettre fin à l’exil et leur permettre de revenir en tant que citoyens ordinaires. Umberto II, le dernier roi régnant d’Italie, est décédé en 1983 à l’âge de 78 ans.

Filiberto a noté qu’il y a deux ans, son père, le prince Vittorio Emanuele, a changé une ancienne coutume connue sous le nom de loi salique, qui excluait les femmes de la ligne de succession. Le décret de l’homme de 86 ans accorde à sa petite-fille le pouvoir de diriger éventuellement la famille.

Filiberto est père de deux filles. Sa plus jeune, la princesse Luisa, a 17 ans et est en internat à Oxford.

« Aujourd’hui, il ne sert à rien d’avoir une loi salique », a déclaré Filiberto. « Mon père croit fermement que, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tout aussi bon pour prendre le relais. Peut-être que la sensibilité des femmes les rend encore meilleures pour aborder les choses. »

Selon Filiberto, il a déclaré que Vittoria était satisfaite de la décision, qui a été soigneusement discutée au sein de la famille. Alors que la famille Savoy n’a aucun pouvoir en Italie, Vittoria dirigera éventuellement ses œuvres caritatives, qui ont dépensé 1 million de dollars l’année dernière. Le Telegraph a noté que cette année, ils prévoyaient de construire une école de musique qui a été détruite par les inondations dévastatrices du mois dernier dans la région nord de l’Émilie-Romagne.

Mais pour l’instant, l’éducation passe avant tout, a déclaré Filiberto.

« Elle doit étudier l’histoire de sa famille et s’impliquer davantage », a-t-il déclaré. « Mais je pense vraiment que Vittoria a toutes les capacités pour s’emparer de la Maison de Savoie et l’amener au 22ème siècle. Disons que… Vittoria a toujours été au courant de ce qui se passe dans notre monde. Par exemple, [at] le début de la guerre en Ukraine, elle est immédiatement partie avec la Croix-Rouge [to] la frontière de la Pologne pour… aider les jeunes et les mères qui passaient les frontières.

« … Elle, comme beaucoup de jeunes, veut améliorer les choses dans notre monde », a-t-il poursuivi. « Peut-être que quelqu’un comme Greta Thunberg a aidé [other young people] faire cela. Elle a éveillé leur conscience de ce qui se passait dans le monde. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus réactifs que nous, les personnes âgées. Les jeunes sont beaucoup plus préoccupés par notre monde. »

Alors que Vittoria a été qualifiée d’influenceuse des médias sociaux par la presse, Filiberto a déclaré qu’elle était « bien plus que cela ».

« Elle est toujours très en colère quand les journaux l’appellent ‘Influential Princess’ ou ‘Instagram Star' », a-t-il déclaré. « Elle dit toujours, ‘Non, j’étudie les sciences politiques et l’art.’ Et c’est vrai que les jeunes, les jeunes filles aiment prendre des photos et des choses comme ça. Elle fait du mannequinat et des collaborations avec des marques. Mais… si vous pouvez utiliser Instagram, TikTok ou quoi que ce soit pour faire connaître… c’est quelque chose de beau. Et pourquoi pas ? [Social media] est important aujourd’hui. C’est aussi une responsabilité d’avoir un large public parce que vous pouvez vraiment vous connecter avec les gens. »

Filiberto a déclaré qu’au fil des ans, il avait farouchement protégé ses filles. Et au Royaume-Uni, Vittoria profite de sa vie dans l’anonymat alors qu’elle se concentre sur ses études. Cet été, elle travaillera dans une galerie d’art.

« Elle travaillera parce qu’il est important qu’elle sache ce qu’est le travail », a-t-il déclaré. « Elle prend le métro à Londres. C’est une jeune fille comme beaucoup de jeunes filles. … Je ne veux pas qu’elle soit élevée comme une princesse … elle a besoin de savoir ce qu’est la vie, ce qu’est le travail, comment gagner de l’argent, l’importance de connaître la valeur de l’argent et [see] autres réalités. Elle a besoin d’en savoir le plus possible sur le monde qui nous entoure. … J’étais beaucoup plus protégé. J’étais dans un grand internat. Je n’ai pas pu aller en Italie pendant 30 ans. J’étais en exil. Donc, tout le travail que je fais est d’ouvrir le [doors] pour [my daughters] avoir une vie normale. »

« Ce sont des jeunes filles, des filles normales qui viennent d’une famille importante… une dynastie. C’est important de faire les deux choses », a-t-il ajouté.

Filiberto a dit qu’il n’y a pas de couronne pour laquelle se battre. Il n’y a aucun projet de restauration d’une monarchie en Italie. Pour de nombreux Italiens, ils le préfèrent ainsi. Au fil des ans, Filiberto a tenté de se frayer un chemin en tant que royal sans travail, notamment en lançant un food truck à Los Angeles et en participant à la version italienne de « Strictly Come Dancing », entre autres.

« Aujourd’hui, l’Italie est une république », a-t-il déclaré. « C’est une république depuis plus de 70 ans. Et c’est une république forte… Je pense que nous pouvons avoir un autre rôle pour soutenir la république. Nous avons notre histoire, nos valeurs… nous pourrions promouvoir beaucoup d’initiatives. Il n’y a pas besoin de restaurer une monarchie. Vous pouvez faire beaucoup de bonnes choses sans cela. J’ai lu beaucoup de commentaires comme, ‘Il parle d’abdiquer, mais il n’y a plus de monarchie.’ Oui, mais la Maison de Savoie, c’est beaucoup d’autres choses qu’une monarchie. Nous avons nos ordres dynastiques. Il y a une grande famille. … Alors même s’il n’y a pas de monarchie en Italie, il y a beaucoup de choses la Maison de Savoie peut faire en Italie et aussi à l’étranger. »

Une chose que Filiberto attend avec impatience une fois qu’il aura passé les rênes à Vittoria ?

« Retraite », répondit-il rapidement avant de rire. « Non, tu ne prends jamais ta retraite. Tu sais, je travaille depuis que je suis très jeune. J’ai suivi mon père [and] J’ai repris beaucoup de choses il y a longtemps. J’ai eu la chance d’entrer en Italie quand j’avais 30 ans. J’ai visité et fait des voyages officiels dans toute l’Italie. J’ai rencontré des gens incroyables. Donc, je suis très comblé. Je suis très heureux. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie. … Même si je ne suis pas là pour … continuer à travailler avec mes filles, j’aime l’idée qu’elles soient les nouveaux visages de la Maison de Savoie. »

