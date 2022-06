Le prince héritier saoudien se rend en Égypte avant le voyage de Biden au Moyen-Orient

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les entretiens du prince héritier au Caire et à Amman visent à coordonner leurs positions sur les questions clés , ont déclaré des responsables saoudiens à l’Associated Press la semaine dernière avant un sommet conjoint avec le président Joe Biden à Djeddah le mois prochain. Le sommet comprendra également le Premier ministre irakien et d’autres dirigeants du Golfe. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails de la tournée.

Biden doit se rendre en Arabie saoudite à la fin de son voyage du 13 au 16 juillet au Moyen-Orient, qui comprend des arrêts en Israël et en Cisjordanie occupée. Il s’entretiendra avec le prince héritier dans le cadre d’un effort visant à rétablir les relations américano-saoudiennes. L’administration pourrait utiliser l’aide du royaume riche en pétrole pour atténuer la flambée des prix à la pompe pour les automobilistes au pays et dans le monde.

L’Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et l’Arabie saoudite l’un des plus riches. Ils ont resserré leur alliance de longue date après qu’el-Sissi, alors ministre de la Défense, a dirigé le renversement militaire d’un président islamiste élu en 2013 au milieu des protestations populaires contre son règne d’un an qui divise. Depuis lors, Riyad a fourni des dizaines de milliards de dollars d’aide et d’investissement qui ont aidé à faire flotter l’économie égyptienne.