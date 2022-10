Le prince héritier saoudien “se moque” du président américain en privé – WSJ – RT World News

Joe Biden et Mohammed bin Salman “ne s’aiment pas et ne se font pas confiance”, ont déclaré des sources au journal

Les relations américano-saoudiennes sont “fracturation” en raison de l’aversion et de la méfiance entre le président Joe Biden et le prince héritier Mohammed ben Salmane, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources gouvernementales à Riyad.

Le prince héritier de 37 ans, qui est le dirigeant au jour le jour de la monarchie du Golfe et fils du roi Salman, « se moque du président Biden en privé », se moque de ses nombreuses gaffes publiques, et “s’interroge sur son acuité mentale”, selon les sources du journal.

La paire “ne s’aiment pas ou ne se font pas confiance” et le prince aurait “très préféré” l’ancien président Donald Trump.

Biden a combattu les accusations selon lesquelles sa santé physique et mentale s’est détériorée – des affirmations exacerbées par de nombreux incidents publics où le président a trébuché sur ses paroles et est apparu visiblement confus lors des événements.

Dans une interview avec MSNBC dimanche, Biden a admis que c'était "légitime" pour que les Américains s'inquiètent de son âge avancé, mais ont insisté sur le fait qu'il était en forme et en bonne santé.















Alors que les forces géopolitiques et économiques creusent un fossé entre Washington et Riyad depuis des années, l’inimitié personnelle entre Biden et MBS a “a creusé la tension” disait le journal.

La décision saoudienne de réduire la production de pétrole et d’augmenter les prix du pétrole brut dans un contexte d’inflation élevée avant les élections américaines de mi-mandat a renforcé le mauvais sentiment, la Maison Blanche ayant récemment admis qu’il était “réévaluer” sa relation avec le royaume.

L’administration Biden a également considéré la réduction de la production de pétrole alors que Riyad offrait un coup de main au président russe Vladimir Poutine au milieu de l’offensive en cours de Moscou en Ukraine, car elle avait augmenté les prix du pétrole et “fonds aidé” L’effort militaire de la Russie, sapant les sanctions occidentales. Le ministre saoudien de la Défense, Khalid bin Salman, a déclaré qu’il était “étonné” par des accusations selon lesquelles Riyad prenait parti pour Moscou dans le conflit.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a nié les allégations selon lesquelles le prince héritier s’était moqué de Biden, les appelant “entièrement faux” allégations faites par des sources anonymes. Les dirigeants de Riyad ont toujours le “le plus grand respect” pour les présidents américains, a-t-il déclaré au Journal.

La rupture des relations n’est de bon augure pour aucune des parties, le WSJ notant qu’elle met en danger les opérations antiterroristes, ainsi que les efforts américains et saoudiens pour “contenir l’Iran”.

Alors que Biden a publiquement donné un coup de poing à MBS lors de son voyage à Djeddah en juillet, le prince aurait été en colère que le président américain ait évoqué à plusieurs reprises des problèmes de droits de l’homme, notamment le meurtre de Jamal Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post, en 2018.