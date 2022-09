Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman nommé Premier ministre | Nouvelles du monde

Le puissant prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, a été nommé Premier ministre par décret royal, ce qui pourrait l’aider à éviter une affaire civile aux États-Unis pour la mort d’un critique.

L’héritier du roi Salmane détient déjà de vastes pouvoirs et est considéré comme le chef du royaume au quotidien.

Le prince héritier de 37 ans, largement connu sous le nom de MBS, a pris la tête de Vision 2030, le plan du royaume pour transformer son économie et mettre fin à sa dépendance au pétrole.

Jamal Khashoggi, un critique du régime, a été tué après son entrée au consulat saoudien à Istanbul en 2018



Il a également été accusé du meurtre du critique saoudien Jamal Khashoggi, qui a disparu après s’être rendu au consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018.

Les services de renseignement américains ont déclaré que le prince héritier avait probablement approuvé le meurtre. En 2019, il a assumé “l’entière responsabilité” parce que cela s’est passé sous sa montre, mais a nié l’avoir commandé.

En octobre 2020, la fiancée de M. Khashoggi, Hatice Cengiz, a porté plainte au civil contre le prince à Washington.

Elle l’a accusé, ainsi que d’autres agents saoudiens, d’être impliqués dans un « complot et avec préméditation » pour kidnapper, droguer et tuer le journaliste.

M. Khashoggi travaillait pour le Washington Post et vivait en Virginie avant d’être assassiné.

En août, l’administration américaine s’est vu accorder une prolongation du délai jusqu’au 3 octobre pour décider si MBS devait bénéficier de l’immunité souveraine dans cette affaire. Cette protection est généralement accordée aux dirigeants mondiaux tels que les rois ou les premiers ministres.

Certains critiques saoudiens ont déclaré qu’il avait été conseillé d’accepter la nomination avant la date limite. Des responsables saoudiens ont déclaré que le meurtre de M. Khashoggi était l’œuvre de responsables saoudiens de la sécurité et du renseignement.

Les tribunaux affirment avoir emprisonné huit citoyens saoudiens pour le meurtre, mais ne les ont pas nommés.

Le président Joe Biden a un jour juré de faire de l’Arabie saoudite un “paria” à cause du meurtre, mais il s’est rendu dans le royaume et a rencontré le prince héritier plus tôt cette année, reconnaissant l’importance des relations avec le plus grand exportateur de pétrole au monde.