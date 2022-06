Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman effectue sa première visite en Turquie depuis le meurtre de Khashoggi

Londres

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a atterri dans la capitale turque, Ankara, pour une première visite dans le pays depuis le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul.

La visite a commencé par une cérémonie de bienvenue et sera suivie d’une rencontre en tête-à-tête entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier.

Le voyage intervient alors que l’Occident et le Moyen-Orient élargi cherchent à rétablir leurs relations avec le royaume riche en pétrole, dans le but d’atténuer les tensions financières provoquées par la pandémie et les prix de l’énergie exorbitants provoqués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En avril, Erdogan a rencontré le prince héritier dans la ville saoudienne de Jeddah, une visite qui a mis fin à l’impasse diplomatique de plusieurs années entre les deux pays.

Le prince héritier – connu sous le nom de MBS – est le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite. Une vague de répression contre les dissidents saoudiens, qui a abouti au meurtre de Khashoggi par un commando de 15 hommes, a tendu les relations entre Riyad et plusieurs États occidentaux et la Turquie.

Cependant, le président américain de l’époque, Donald Trump, a soutenu MBS – qui était la cheville ouvrière de la politique de Trump au Moyen-Orient – ​​alors même que la CIA a déclaré qu’elle croyait que le prince héritier avait approuvé le meurtre au consulat.

Selon des sources officielles turques, un expert médico-légal saoudien équipé d’une scie à os a démembré le corps de Khashoggi après son assassinat au consulat d’Istanbul en octobre 2018. MBS a nié toute implication dans le meurtre, qui a fait la une des journaux internationaux avec des détails sinistres sur le meurtre.

Erdogan s’est prononcé fermement contre le meurtre, lançant une enquête sur le meurtre, et les relations diplomatiques entre les deux pays se sont rompues.

Mais une livre turque en chute libre et une inflation de plus de 70 % semblent avoir contraint le président turc à changer de cap. Pendant des mois, Ankara a fait des ouvertures à Riyad – ainsi qu’à Abu Dhabi, l’allié le plus proche de l’Arabie saoudite dans le Golfe – pour rétablir les relations, notamment en mettant fin au procès pour meurtre de Khashoggi en avril et en transférant l’affaire à Riyad.

Des groupes de défense des droits ont condamné cette décision, affirmant que cela tuerait l’affaire. La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, une ardente défenseure de la justice pour le critique saoudien assassiné, a déclaré que son équipe juridique ferait appel de la décision.

« Le fait qu’il soit venu dans notre pays ne change rien au fait qu’il est responsable de meurtre », a tweeté Cengiz mercredi, faisant référence à la visite de MBS.

Au cours de sa campagne présidentielle américaine, Joe Biden a juré de faire de MBS un « paria » sur son bilan en matière de droits. En tant que président, Biden a refusé de communiquer directement avec le puissant prince, choisissant plutôt de parler à son homologue officiel – le roi Salman malade.

Mais la flambée des prix du carburant ces dernières semaines a déclenché un revirement dans la politique saoudienne de Biden. Les relations diplomatiques tendues ont considérablement réduit l’influence des États-Unis pour pousser Riyad à pomper plus de pétrole, jusqu’à ce que Biden intensifie ses efforts diplomatiques et programme une première visite officielle dans le royaume, qui devrait avoir lieu en juillet. Il devrait rencontrer MBS lors de la visite.