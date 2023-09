Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane déclare qu’il continuera à pratiquer le lavage sportif

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman Al Saud participe à l’événement du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux le jour du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le 9 septembre 2023.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a accueilli les accusations de « sportswashing » pour redorer l’image du pays, alors que le royaume augmente ses dépenses et son influence dans les principaux sports internationaux que sont le golf et le football.

« Eh bien, si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1%, je continuerai à le faire », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Fox News diffusé mercredi soir.

« Je m’en fiche… Je vise un pour cent et demi supplémentaire. Appelez cela comme vous voulez, nous allons obtenir ce pour cent et demi », a déclaré le prince héritier.

Les critiques affirment depuis longtemps que le gouvernement saoudien utilise les investissements dans le sport pour acquérir une influence politique dans le monde entier, ainsi que pour réparer la réputation ternie du royaume suite à des violations des droits humains, comme l’assassinat du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Cette pratique a été surnommée sportswashing.

Le royaume a intensifié ses investissements dans le sport ces dernières années, en prenant des participations dans des clubs de football saoudiens et en recrutant des joueurs de haut niveau comme Cristiano Ronaldo et Neymar d’Europe vers l’Arabie saoudite avec les transactions s’élèveraient à 175 millions de dollars. Il a également attiré des golfeurs professionnels comme Dustin Johnson et Bryson DeChambeau loin du PGA Tour vers son rival LIV Golf avec des salaires massifs – avant que les organisations n’acceptent finalement de fusionner.

Le Fonds d’investissement public saoudien (PIF), une entité contrôlée par le prince héritier Mohammed, a soutenu les clubs de football saoudiens et LIV Golf. PIF dispose d’une gamme d’investissements dans des domaines allant des véhicules électroniques au divertissement. Le fonds vaut plus de 700 milliards de dollars, contre 528 milliards de dollars en 2021, Reuters a rapporté plus tôt jeudi.

La fusion de LIV Golf avec le PGA Tour a fait l’objet d’un examen minutieux. Les critiques estiment que l’accord, annoncé en juin, constitue en partie une tentative de redorer l’image de l’Arabie saoudite.

L’accord pourrait également constituer une menace pour la sécurité nationale, ont déclaré les législateurs. Les responsables américains ont découvert que l’Arabie saoudite avait des liens avec les attentats du 11 septembre, bien que le gouvernement saoudien ait nié toute implication. Quinze des 19 pirates de l’air étaient des ressortissants saoudiens et le défunt chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, est né dans le pays.

Les principaux législateurs américains ont critiqué la fusion imminente du golf, la qualifiant de tentative du royaume de détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’homme.

L’Arabie saoudite est « un régime qui a tué des journalistes, emprisonné et torturé des dissidents, favorisé la guerre au Yémen et soutenu d’autres activités terroristes, y compris le 11 septembre. Cela s’appelle du sportswashing », a déclaré le sénateur Richard, président de la sous-commission sénatoriale sur la sécurité intérieure et les affaires gouvernementales. Blumenthal, D-Conn., a déclaré lors d’une audience d’un panel en juillet examinant l’accord.

Les responsables du PGA Tour, Jimmy Dunne et Ron Price, ont déclaré lors de cette audience que l’organisation de golf était confrontée à une menace existentielle de la part de LIV avant la fusion proposée. Avant l’accord, LIV Golf a poursuivi le PGA Tour pour pratiques anticoncurrentielles présumées, ce qui a incité le PGA Tour à contre-attaquer, affirmant que LIV Golf étouffait la concurrence.

« Nous sommes dans une situation où nous sommes confrontés à une menace réelle (…) vous pourriez aller ailleurs pour 1 milliard de dollars, 3 milliards de dollars, peut-être 50 milliards de dollars », avait déclaré Price à l’époque. « Nous pourrions le faire, mais si nous suivions cette voie, nous finirions par abandonner le contrôle total. »

Plus tôt ce mois-ci, le sous-comité sénatorial a tenu une deuxième audience sur la fusion LIV Golf et PGA Tour, au cours de laquelle un témoin a déclaré que l’accord ne concernait pas les affaires.

« Au fond, il ne s’agit donc pas d’un accord commercial », a déclaré Benjamin Freeman, directeur du programme de démocratisation de la politique étrangère au Quincy Institute for Responsible Statecraft. « Il s’agit d’une opération d’influence. Elle vise à façonner l’opinion publique américaine et la politique étrangère américaine. »

— Lillian Rizzo et Chelsey Cox de CNBC ont contribué à ce rapport