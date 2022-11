Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane assistera à la cérémonie d’ouverture

Le souverain de facto de l’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, est arrivé samedi soir à Doha pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022 au Qatar dimanche dans une manifestation de solidarité avec le Golfe après la fin d’un conflit régional de trois ans l’année dernière.

Le cheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani, l’adjoint de l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, était à la réception du prince Mohammed à son arrivée à Doha, a déclaré l’Amiri Diwan du Qatar dans un communiqué.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte avaient rompu leurs relations avec le Qatar de 2017 à janvier 2021 en raison d’accusations selon lesquelles Doha soutenait le “terrorisme” – une référence aux groupes islamistes. Doha a nié les accusations.

Riyad et Le Caire ont depuis mené des efforts pour rétablir les liens et nommé des ambassadeurs au Qatar, tandis qu’Abu Dhabi et Manama ne l’ont pas encore fait. Tous, sauf Bahreïn, ont rétabli les liens commerciaux et de voyage.

Le prince Mohammed s’est rendu à Doha à la fin de l’année dernière lors de son premier voyage officiel au Qatar depuis qu’il a été nommé prince héritier en 2017.

La Coupe du monde se déroule au Moyen-Orient pour la première fois, Doha espérant que l’événement apportera divers avantages économiques qu’elle vise à partager avec les voisins du Golfe.

