Le prince héritier saoudien MBS rencontrera Macron lors d’une tournée européenne de réhabilitation

PARIS — Alors que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s’apprêtait à rencontrer le président français Emmanuel Macron pour un dîner de travail à Paris jeudi, un groupe fondé par le journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi a déclaré avoir déposé une plainte pénale en France contre Mohammed qui l’a qualifié de « complice » de la torture et de la disparition du journaliste.

“En tant que partie aux conventions des Nations unies contre la torture et les disparitions forcées, la France est tenue d’enquêter sur un suspect tel que Bin Salman s’il est présent sur le territoire français”, indique un communiqué du groupe, Democracy for the Arab World Now, ou DAWN. , qui a intenté une action en justice avec deux autres organisations.

Mohammed est en Europe occidentale depuis mardi, visitant la Grèce, et maintenant la France, lors de sa première visite officielle depuis le meurtre de Khashoggi en 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Le meurtre – perpétré par des agents saoudiens et ordonné, ordonné, selon les agences de renseignement américaines conclues, par le prince héritier – a déclenché l’indignation mondiale et fait du jeune prince un paria.

Le retour de Mohammed sur la scène mondiale a été aidé en partie par une campagne de relations publiques promouvant les changements en cours en Arabie saoudite, et plus récemment la guerre en Ukraine, qui a réaffirmé le statut du royaume en tant que source essentielle d’énergie mondiale en période de pénurie.

Signe de la façon dont les perceptions mondiales de Mohammed ont radicalement changé, le mois dernier, le prince héritier s’est rendu en Turquie, qui avait mené la charge de tenir l’Arabie saoudite responsable du meurtre de Khashoggi.

Et le président Biden a ouvert la voie à une nouvelle réhabilitation, en frappant au poing Mohammed en Arabie saoudite ce mois-ci – un voyage que les groupes de défense des droits de l’homme et les dissidents saoudiens ont dénoncé comme une “trahison” qui a violé les promesses de campagne de Biden.

Le séjour de Mohammed en Europe occidentale a jusqu’à présent manqué de la maladresse persistante de la réunion de Biden.

Les responsables en Grèce, où il s’est arrêté au match aller, ont fait l’éloge du prince héritier. Dans une interview accordée à Arab News, le ministre grec du Développement, Adonis Georgiadis, a déclaré “nous honorons et admirons son leadership, sa vision pour le Royaume d’Arabie saoudite et la manière dont le Royaume progresse”.

Mais les réactions à sa visite prévue en France suggèrent que les dirigeants occidentaux désireux de le rencontrer pourraient encore faire l’objet de critiques.

Les responsables français ont défendu le dîner prévu jeudi à Paris, affirmant que Macron prévoyait de discuter du meurtre de Khashoggi et des préoccupations en matière de droits de l’homme.

Macron et Mohammed se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis le meurtre de Khashoggi, notamment en décembre dernier, lorsque le président français est devenu le premier grand dirigeant occidental à rendre visite au prince héritier en Arabie saoudite depuis le meurtre de Khashoggi.

Les responsables français ont déclaré que le dialogue était “nécessaire”, en particulier dans un contexte de hausse des prix de l’énergie en Europe. “Compte tenu de la crise, nous devons parler avec les pays producteurs de pétrole”, a déclaré jeudi la chaîne de télévision française BFM citant un responsable français anonyme.

DAWN a déclaré que sa plainte alléguait que Mohammed “est complice de la torture et de la disparition forcée de Khashoggi du consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018 et qu’il s’agit de crimes passibles de poursuites nationales en France”. L’action en justice a été déposée avec le soutien de l’Open Society Justice Initiative et de TRIAL International, a déclaré DAWN.

Alors que des efforts juridiques similaires ont jusqu’à présent été largement symboliques, la présence de Mohammed en France pourrait donner à l’affaire plus de poids que certaines tentatives précédentes de demander des comptes.

La plainte “pourrait ouvrir la voie à une longue enquête pénale qui serait menée par un juge d’instruction des tribunaux de Paris”, a déclaré Henri Thulliez, un avocat français qui représente les groupes qui ont porté plainte. Mais Thulliez a laissé entendre que les groupes ne s’attendaient pas à ce que les autorités françaises agissent jeudi.

“Nous envisageons ici le long terme”, a-t-il déclaré.

Le prince héritier, qui est largement considéré comme le dirigeant au jour le jour de l’Arabie saoudite, “n’a pas l’immunité contre les poursuites car en tant que prince héritier, il n’est pas le chef de l’Etat”, ont affirmé les groupes dans leur déclaration.

Mohammed a précédemment nié avoir ordonné le meurtre de Khashoggi, et les responsables saoudiens ont blâmé des “agents voyous” pour la mort du journaliste.

Le prince héritier est également cité comme défendeur dans des poursuites intentées aux États-Unis, dont une intentée il y a deux ans par DAWN et Hatice Cengiz, la fiancée de Khashoggi. Dans cette affaire, un juge a demandé à l’administration Biden de dire si elle pensait que le prince héritier devrait bénéficier de l’immunité de poursuites.

Khashoggi était un résident américain et chroniqueur pour le Washington Post.

La question reste controversée pour la Maison Blanche. Après que Biden ait rencontré Mohammed ce mois-ci, l’Arabie saoudite et les États-Unis ont publié des récits différents de ce qui a été discuté.

Le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a déclaré qu’il “n’avait pas entendu” Biden dire à Mohammed qu’il le tenait personnellement responsable du meurtre de Khashoggi. Lorsqu’un journaliste a ensuite demandé à Biden si le responsable saoudien disait la vérité, Biden a répondu : « Non ».