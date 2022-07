Le prince héritier saoudien fait l’objet d’une plainte légale pour le meurtre de Khashoggi à son arrivée en France

Un groupe de défense des droits de l’homme a déclaré avoir déposé jeudi une plainte auprès d’un tribunal de Paris, alléguant la complicité du prince héritier d’Arabie saoudite – qui est en visite en France – dans l’horrible meurtre en 2018 du journaliste saoudien basé aux États-Unis Jamal Khashoggi.

Le groupe basé à Washington Democracy for the Arab World Now, ou DAWN, a appelé les autorités françaises à ouvrir une enquête pénale sur le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui devait rencontrer le président français Emmanuel Macron pour un dîner de travail jeudi.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le groupe a indiqué avoir déposé une plainte de 42 pages arguant que le prince était complice de la torture de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en 2018 et de sa disparition.

DAWN se concentre sur les violations des droits de l’homme dans les autocraties arabes du Golfe, y compris l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il a déclaré que deux autres groupes de défense des droits ont soutenu son appel à une enquête française et ont fait valoir que le prince ne devrait pas bénéficier de l’immunité contre les poursuites car il n’est pas le chef de l’État saoudien.

La France “obligée d’enquêter”

“En tant que partie aux conventions de l’ONU contre la torture et les disparitions forcées, la France est obligée d’enquêter sur un suspect tel que Bin Salman s’il est présent sur le territoire français”, a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN, dans le communiqué.

Des policiers français gardent l’entrée fermée du château Louis XIV appartenant au prince héritier saoudien, à Louveciennes en dehors de Paris jeudi. (Julien de Rosa/AFP/Getty Images)

Le prince saoudien effectue sa première visite officielle dans l’Union européenne depuis le meurtre de Khashoggi en 2018 au consulat saoudien à Istanbul. Le corps du journaliste a été démembré avec une scie à os, selon des responsables turcs.

Bin Salman est arrivé mercredi en Grèce après une visite de trois jours en Afrique.

La France et d’autres pays européens cherchent à sécuriser leurs sources d’énergie pour réduire leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. La France est également un important fournisseur d’armes et de défense des pays du Golfe.

Le prince attire régulièrement des investisseurs de renom dans le royaume depuis le meurtre de Khashoggi. Il a également réinitialisé les relations saoudiennes avec la Turquie, une étape clé vers la réhabilitation de sa position internationale.

L’écrivain turc Hatice Cengiz, à droite, fiancée du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi, pose à côté d’un portrait de Khashoggi après l’avoir dévoilé sur le National Mall à Washington, DC, le 1er octobre 2021. (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Les services de renseignement occidentaux ont déterminé que le prince Mohammed était complice du meurtre. Le prince a perdu des partisans consternés en Occident qui avaient auparavant applaudi ses réformes sociales à l’intérieur du royaume. Il soutient qu’il n’avait aucune connaissance de l’opération qui a été menée par des personnes qui relevaient directement de lui.

Macron a été l’un des dirigeants mondiaux les plus en vue à avoir rencontré le prince peu de temps après le meurtre, lors d’une conversation tendue filmée lors du sommet du Groupe des 20 en Argentine en 2018. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis.